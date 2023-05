Los candidatos a ganar la Alcaldía de Córdoba ya están en tu casa

Recta final de la campaña para las elecciones municipales del 28 de mayo y los principales candidatos a conseguir la Alcaldía de Córdoba ya han llegado a tu casa. Es el tradicional buzoneo de los mensajes más directos de los candidatos y sus partidos, que acompañan con su papeleta y el sobre para acudir a las urnas. Y que tratan de recordar a los despistados que este domingo toca votar y facilitar que la ciudadanía tenga a mano en su propia casa la candidatura que quiere votar.

Esas cartas y mensajes, su formato y su contenido, también distinguen a unos partidos de otros. Porque en ellos cada formación y cada candidato trata de desplegar sus mayores atractivos para atraer al ciudadano, ya sea para fijar el voto convencido o sumar a los indecisos. Desde el tipo de papel utilizado, a los colores y mensajes, las fotografías, la aparición de otros líderes de los partidos y los mensajes directos al vecino que abre esa carta, todo está estudiado y elegido por cada partido.

Cordópolis analiza cómo es la carta de presentación de los principales candidatos en la capital que han llegado ya a cada buzón de los vecinos. PP, PSOE, la coalición de izquierda Hacemos Córdoba y Vox ya han enviado sus misivas.

Mientras, Ciudadanos ya anunció que no realizaría este buzoneo. El candidato del partido naranja a la Alcaldía de Córdoba, Jesús Lupiáñez, defendió en su día hacer una campaña electoral “lo más sostenible posible, prescindiendo del buzoneo electoral, con una pegada de carteles virtual y utilizando el menor papel posible”.

Quienes sí han mantenido el buzoneo, lo han hecho de la siguiente manera:

PP: la marca de partido está presente en gran tamaño en el sobre junto a la fecha 28M para recordar el día de las elecciones. Una fecha que toma protagonismo en la carta en formato tradicional que emplean los populares. En la misiva, una cara la ocupa el mensaje con fotografía del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, mientras que en la otra cara se dividen el espacio el presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno, y el candidato a ser reelegido alcalde de Córdoba, José María Bellido.

La presencia de Juanma Moreno firmando la carta electoral como presidente de la Junta y no con su cargo en el PP ha sido denunciada ante la Junta Electoral, un asunto que los populares han calificado como error y que tratarían de subsanar. Pero la carta que ha llegado al buzón era ya la rubricada por el presidente de todos los andaluces.

Mensajes generalistas a nivel estatal y no sobre Córdoba por parte del líder nacional -“tu mayor deseo es que tu país prospere”-, y de Juanma Moreno llamando a repetir resultados de las autonómicas ahora en los comicios locales -“tu apoyo es decisivo para lograr que, también desde los municipios, Andalucía siga avanzando”-, preceden al alcaldable José María Bellido, en la última parte de la carta. Este sí -con corbata y chaqueta-, lanza mensajes directos al votante de la capital “para construir una Córdoba mejor durante los próximos años” y “consolidar el cambio que se inició hace cuatro años”. No aparece ni en el sobre ni en la carta su lema destacado de campaña en la capital, solo dentro de su escrito: “Ahora, Córdoba avanza”.

PSOE: También utiliza la marca de partido en el sobre, con un corazón que forma parte del lema general de campaña de los socialistas: “Defiende lo que piensas”. Antonio Hurtado, el candidato a alcalde de Córdoba, es quien protagoniza el mensaje, donde no aparecen otros líderes de su partido.

Su nombre y su foto donde se dejan ver dos de sus características personales -usa pajarita y utiliza bicicleta-, con el logo del PSOE, vertebran el mensaje en papel satinado, con apenas tres frases directas al votante.

Recuerda que el 28 de mayo “tenemos la posibilidad de impulsar un cambio” en Córdoba, pide el voto -“Sería un honor contar con tu apoyo para conseguirlo”-, y repite el lema de campaña socialista.

Hacemos Córdoba: La coalición de izquierda no utiliza sobre como tal en un mensaje donde ahorra al máximo el papel, un matiz que apunta a su componente ecologista con el color verde de protagonista en este formato. Un mismo papel alargado sirve de soporte de la propaganda electoral con la foto del candidato, “Juan Hidalgo, 'Juanito'”, y los mensajes de campaña, por la cara exterior, mientras que por el interior figura la carta que dirige a los vecinos. Al desplegarlo, además, el votante encuentra también la papeleta de esta formación política.

“Cuidamos Córdoba para una vida mejor” es el lema central de su campaña, en color verde, con el logo de la coalición de izquierda y el de los partidos que concurren de manera conjunta (IU, Podemos, Verdes Equo, Alianza Verde, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz).

El contenido de la carta que dirige el candidato a cada vecino se centra en Córdoba, critica “cuatro años de pasividad, propaganda y selfies” del actual gobierno y propone medidas elaboradas colectivamente haciendo ver que “de la política depende la forma en que vivimos”. Y añade un nombre para que el votante sitúe a esta formación: “Queremos, como nos enseñó Julio Anguita, hacer del 'programa, programa, programa' nuestro contrato social con la ciudadanía”.

Vox: La carta de Vox ha llegado en un sobre sin logo del partido ni nada que haga saber al ciudadano antes de abrirlo que se trata del mensaje electoral de esta formación.

Dentro, la carta la preside el lema de campaña -“Cuida Córdoba, cuida lo tuyo”-, y la firma la candidata a la Alcaldía, Yolanda Almagro, junto a su fotografía, una pequeña bandera nacional y el logo del partido, ambos a menor tamaño y mucho menos llamativo que en otras ocasiones. También llama la atención que esta vez Vox no ha utilizado la imagen ni palabras de su líder nacional, Santiago Abascal.

“La patria empieza en nuestros municipios”, comienza la carta de manera genérica que pasa a centrarse luego en criticar la gestión del actual gobierno local en Córdoba y comprometerse, por boca de la candidata, a “poner a Córdoba en el lugar que se merece”. La repetición de la palabra central del lema de campaña -“cuidar”- se emplea en las actuaciones que se compromete a hacer y finaliza con la petición directa de su confianza al elector: “Solo contigo lo haremos posible”.

