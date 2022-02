Cuatro proyectos de la UCO consiguen más de un millón de financiación del programa Horizonte Europa

Durante el mes de febrero se han dado a conocer las resoluciones de las primeras convocatorias de proyectos del Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación Horizonte Europa (2021-2027). Del total de 40 propuestas solicitadas por la UCO en 2021, hasta la fecha se han conseguido cuatro, ascendiendo a un total financiado de 1.137.623 euros. El resto de resoluciones de concesión de proyectos se irán conociendo en las próximas semanas.

Los proyectos seleccionados del llamado Pilar II del programa, dos del grupo “Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medioambiente” y uno del de “Salud”. En los tres la UCO es beneficiaria del proyecto y acaparan el grueso de la financiación con 1.115.423 euros.

Los proyectos aprobados

Los proyectos cordobeses que han recibido el visto bueno, hasta el momento, son : Be-Xyl: Beyond Xylella, Integrated Management Strategies for Mitigating Xylella fastidiosa impact in Europe, con Enrique Quesada Moraga como investigador principal; CODECS: Maximising the CO-benefits of agricultural Digitalisation through conducive digital ECoSystems, con María del Mar Delgado Serrano como investigadora principal de nuestra entidad. SusPharma: Merging Sustainable and digital chemical technologies for the development of greener-by-design Pharmaceuticals, siendo Alina Mariana Balu como investigadora principal del proyecto.

Asimismo, la UCO ha conseguido la financiación para participar en la Noche Europea de los Investigadores en sus ediciones de 2022 y 2023, con una financiación de 22.200 euros. Estas actividades están financiadas a través de “Marie Skłodowska-Curie Actions”, correspondiente al Pilar I de Horizonte Europa. En concreto, el proyecto seleccionado es Open Researchers 2022-23, siendo Elena Lázaro Real la coordinadora del mismo y gestionado en la UCO por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación.

Sobre Horizonte Europa

Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea (UE) para el período 2021 -2027. El Programa Horizonte Europa, como su predecesor Horizonte 2020, es el instrumento fundamental para llevar a cabo las políticas de I+D+I de la UE. El objetivo general del programa es alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones de la UE en I+I, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y fomentando la competitividad de todos los estados miembros.