Carta a los Reyes Magos, de un ahorrador

Queridos Reyes Magos,

Os escribo esta carta, para comunicaros que en el año 2022 he seguido intentando ser un buen ahorrador.

Empecé el año 2022, tras leer un artículo sobre la necesidad de ahorrar, a confeccionar mi presupuesto personal.

Aprendí a distinguir entre los diferentes tipos de ingresos y gastos de mis finanzas personales.

Descubrí que existían, en mi día a día, demasiados gastos innecesarios que no me permitían ahorrar.

Pero fui bueno y aplicado, conseguí con éxito prescindir de dichos gastos superfluos.

Con el pequeño ahorro obtenido al disminuir mis gastos, me planteé planificar mi situación financiera.

En mi banco, todos me insistían en que contratara un Plan de Pensiones para cuando me jubile, pero resistí y no caí en la tentación.

Mi situación no era la más idónea ni fiscal y ni financieramente para tener un plan de pensiones.

Sin embargo, sí destiné mi pequeño ahorro, mes a mes, a otro instrumento de ahorro más acorde a mis necesidades y circunstancias personales.

En este pasado año 2022 descubrí que sin riesgo no hay rentabilidad.

Ante la insistencia de todos de que invirtiera mi ahorro en fondos de inversión, suscribí fondos de inversión de gestión delegada recomendados por mi banco y pagando por lo que llaman en el banco la gestión delegada.

He comprobado que, además de tener que pagar por eso que llaman gestión delegada, cómo he perdido más de un 15% en el año 2022.

A pesar de que me siguen insistiendo en mi banco de que debo batir a la inflación y no dejar mi dinero en la cuenta de ahorro, este año 2023 lo consultaré mejor.

Ya lo intuía, no es para mí eso que llaman Fondos de Inversión, pierdo dinero y no sé por qué.

Tras leer varios artículos sobre la posible subida del Euribor, fui a negociar a varios bancos el cambio de mi hipoteca de tipo variable a tipo fijo, hasta que conseguí cerrar una hipoteca a tipo fijo del 1,90% con la ayuda de un asesor financiero independiente.

Y como os decía al principio, he sido un ahorrador muy aplicado, y es por lo que os pido un par de cosillas para el día 6 de enero.

Me gustaría, ante todo, que me traigáis un regalo vintage que vuelve a estar de “moda”, como el que tenía mi padre hace unos años.

Me refiero a eso que llamaban Depósito a Plazo Fijo, donde dejaba mi padre su dinero durante un año y cobraba unos intereses todos los meses sin angustia por ver cómo baja cada día.

Por cierto, creo que ya hay ofertas de hasta el 3% a plazo fijo en algunos bancos.

Me gustaría que no siguiese subiendo el Euribor, ya que afectaría a todos los que siguen con hipoteca a tipo variable, dificultándoles que puedan seguir manteniendo su vida con cierta normalidad.

Bueno, y como ya se aproximan el día 6, voy a darme prisa en ir al buzón a enviar mi carta, que espero llegue a tiempo.

Os prometo que, en este nuevo año 2023, seré más aplicado y estudiaré más educación financiera…