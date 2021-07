Córdoba y la Nueva Bauhaus Europea

Como parte del compromiso europeo del Pacto Verde por el cual se ha fijado como objetivo que sus países miembros sean neutros en emisiones y contaminación para el 2050, nace el concepto de la Nueva Bauhaus Europea.

Por contextualizar, la Escuela Bauhaus fue una escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar (Alemania) y cerrada por el partido Nazi a mitad de los años 30. La escuela sentó las bases de las disciplinas que hoy se conocen como diseño industrial, y diseño gráfico que no existían como tal hasta el momento. Ve

Uno de sus departamentos más notables fue el de arquitectura que contribuyó significativamente a la corriente de la Nueva Arquitectura Moderna y donde se manifestó con fuerza uno de los principios fundamentales de la escuela “La forma sigue a la función”. En cristiano, las cosas primero tienen que servir a su propósito como característica fundamental, y después además, deben ser estéticamente bellas. Si queremos diseñar una silla, esta debe ser lo más cómoda posible, después y además, ser bonita.

Pues bien, la Nueva Bauhaus Europea es una corriente impulsada por la comisión europea que sube el listón y añade dos dimensiones nuevas. Inclusividad y sostenibilidad.

Inclusiva quiere decir que sea accesible (económicamente) por todo el mundo. Sostenible quiere decir que los materiales de los cuales está compuesto e incluso su función deben ser amables con el planeta y sus habitantes.

La silla ahora debe ser bonita, asequible económicamente, con materiales biodegradables con posibilidades de ser integrados en un ciclo de economía circular, y tal vez, no debe ser tan cómoda para invitar a su usuario a levantarse al cabo de un rato y hacer algo de deporte.

De fondo, no olvidemos que está el pacto verde que una de sus metas es la resiliencia climática de sus naciones, esto quiere decir, por un lado detener en lo posible el cambio climático y por otro soportar mejor las consecuencias de este a medida que eventualmente se produzca.

El sur de Europa y muy concretamente el sur de España es muy vulnerable a este cambio climático y por este motivo, este tipo de iniciativas deberían resonar aquí con fuerza. Y no sólo eso, si sabemos lo que nos conviene, los andaluces deberíamos liderar iniciativas de resiliencia al cambio climático.

Una de las consecuencias de este cambio climático es la lenta pero segura desertificación de nuestro territorio. Cada vez temperaturas más extremas durante más tiempo. De hecho los desiertos del norte de Africa no quedan tan lejos, ni los de Almería tampoco. Al igual que en los Países Bajos son muy buenos comiéndole terreno al mar ( Holanda se está hundiendo ) aquí deberíamos hacer lo propio para ganarle terreno al desierto.

En Córdoba por motivos obvios, de forma natural y casi por inercia, llevamos años de combate y ventaja. Probablemente a día de hoy, somos una de las ciudades más verdes de Europa, teniendo en cuenta nuestra localización. ¿Por qué no lo intentamos de forma consciente y lideramos el movimiento? No se me ocurre nadie que pueda obtener mejores beneficios que nosotros mismos.

Por su parte, la comisión europea va a dotar de fondos y formas de financiación extraordinarias a todos los proyectos que vayan en esta dirección. Suena como una oportunidad.

Abonemos los campos de la economía circular, movilidad sostenible ( sí, más carril bici por favor ), eficiencia energética de edificios, eficiencia energética en la industria, gestión eficiente de recursos naturales ( como el agua o el sol ), reforestación urbana, cuidado y fomento de la biodiversidad en nuestro río, campiña y sierra, uso y producción de energías renovables.

Puede que nos vaya la vida en ello.