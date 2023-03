Nuevo centro de salud en Villarrubia: una historia interminable

La historia comienza a finales de los años 80 cuando, con alegría, celebrábamos la inauguración de nuestro centro de salud, dando fin a la dispersión de los médicos y enfermeros repartidos en diversas consultas en locales alquilados de la Barriada. Pero descubrimos, ya desde el principio, que el nuevo Centro era pequeño, teniendo en cuenta el crecimiento de la población que se estaba produciendo en la zona. Así, incluso, se denunció en el mismo momento de la inauguración.

En efecto, en los años 90 y comienzos del presente siglo, en nuestra barriada, se dio un considerable aumento de población por la ampliación de la zona de la Vegueta y de las parcelaciones. Este aumento hizo que se ampliara la plantilla de trabajadores y se tuviera que construir una nueva consulta para el pediatra y un almacén-archivo, mermando, de esta manera, las zonas comunes, ya de por sí pequeñas. La consecuencia es que en la sala de espera se junten los pequeños con los adultos y ancianos y los enfermos con diversos males.

Desde entonces, se han celebrado múltiples reuniones con directivos y técnicos de la Delegación Salud de Córdoba que reconocían el problema y la necesidad de un nuevo Centro más amplio, pero no podían construirlo por la falta de un suelo adecuado que les tendría que ceder el Ayuntamiento.

Tras más de veinte años de reivindicaciones a los respectivos gobiernos municipales se logrÓ la cesión de un suelo para la construcción del nuevo Centro de Salud, la antigua parcela de EMACSA. Dicho terreno es consensuado por todas las partes y se selló con una reunión y una foto en el lugar de la Sra. Delegada de Salud, Dña. María Jesús Botella, el Presidente de Urbanismo D. Salvador Fuentes y miembros del Consejo de Distrito de Villarrubia en octubre del 2021. Aunque se anunció que en los presupuestos-2022 de la Junta de Andalucía no iba a poder entrar financiación para el centro, en dicho momento la Sra. Delegada de Salud se comprometió a acelerar, junto al Ayuntamiento, todos los trámites necesarios para ponerlo todo en marcha en el 2023.

A final de noviembre del pasado año en una nueva reunión con la Sra. Delegada se nos comunicó que tampoco en el presente año, 2023, habría financiación para redactar el proyecto del centro de Villarrubia ya que había otras prioridades presupuestarias, y ya se vería lo que se podría hacer en el 2024. Esta noticia fue un jarro de agua fría para los vecinos y las vecinas de Villarrubia.

Sin embargo, periódicamente han ido apareciendo noticias en la prensa, quizá para hacer solo propaganda política, sobre la prioridad del nuevo consultorio, su diseño, su carta de servicios, el coste y el número de personal que iba a tener el centro. Más aún, a dos días de las elecciones autonómicas el Sr. Juanma Moreno, candidato a la Presidencia de la Junta nos hace llegar un Twitter, en el que entre otras cosas prometía lo siguiente: “Realización de proyectos de reforma y ampliación del Centro de Salud de Fernán Núñez y del nuevo consultorio local de Villarrubia en Córdoba”.

Para continuar con esta historia, en reunión mantenida el 12 de enero con D. José María Bellido y con D. Salvador Fuentes, se nos garantiza que había dinero para el proyecto de Villarrubia en el presente año, gracias a los fondos FEDER que se reciben.

Por último, y para continuar con esta historia que parece no tener fin, el sábado 4 de Marzo la Delegación de Salud, vuelve a enviar a los medios de comunicación una nota de prensa con los mismo contenidos que las presentadas en los años en los años anteriores, pero sin indicar, como nos dijo la Sra. Delegada, que no hay partida presupuestaria para este año y que por tanto, aunque el terreno ha sido cedido ya por el Ayuntamiento, aún no ha sido recepcionado por la Consejería.

Por todo ello, y mientras no se nos presente la partida presupuestaria para la financiación del consultorio y el documento de recepción del suelo seguiremos manifestándonos, como lo hicimos el 28 F y denunciando que las prioridades de la Consejería de Salud son más políticas y económicas que de necesidades sanitarias de la los andaluces y en concreto de los vecinos de Villarrubia.