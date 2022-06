Multas con criterio

Una de las muchas cosas buenas que tiene Córdoba es, que en esta ciudad no hace falta el coche para nada. Todo está a tiro de piedra (o de bici). Lo mires por donde lo mires, usar la bicicleta como medio de desplazamiento, solo tiene ventajas, o al menos las tenía, a excepción de que algún/a malnacido/a te la robe.

Últimamente, las desventajas parecen ir en aumento. No sé si estáis al tanto de algunas de las novedades que se ha sacado de la manga el responsable de turno, pero lo de aparcarlas nos lo están complicando. Porque ¿para qué nos lo van a hacer más fácil y potenciar el uso de la bici? ¿a quién se le iba a ocurrir semejante estupidez? Por ahí circula un texto con el título: “La bicicleta es la muerte lenta del planeta” porque los ciclistas no compran coches ni piden préstamos, y un sinfín de argumentos más, a cual más disparatado.

Yo, que también tengo coche, muy a mi pesar, lo utilizo casi a diario. Mis obligaciones laborales, así me lo exigen. Bien, pues de un tiempo a esta parte, me preocupan más las multas de aparcamiento de la bici que las del coche.

Pero no es esto, lo que quería contaros. Hace unos días, me dirigía, en bici, a la plaza de las cañas. En mi trayecto, recorro la calle Cardenal González, por la que circulaba, cuando a pocos metros de la calle Lucano, se produjo un atasco. Otra de las ventajas de usar bici es, que los puedes esquivar. Subí mi bici a la acera para recorrer los pocos metros que me quedaban y poder continuar por la calle Lucano. Como no había peatones, seguí subida en la bici, sin darme cuenta de que en la esquina había un policía, controlador, regulador de tráfico o como quieran ustedes llamarlo. Me recriminó ir en bici por la acera, con la “amenaza” de multarme por infringir la ley. Haciendo un ejercicio de contención, de “agarrateynotemenees”, y con cara de circunstancias, me disculpé y le argumenté que la única razón por la que no me había bajado de la bici, es porque al no haber peatones, no molestaba a nadie, y acto seguido, le dije que no volvería a pasar. Con bastante condescendencia continuó con un: “anda, anda, venga que te voy a dejar pasar, pero es que claro, las normas están para cumplirlas, bla bla bla”.

Y digo yo: no, señor agente, las normas no solo están para cumplirlas, también para romperlas, pero, sobre todo, para lo que los policías estáis es para, efectivamente, hacer cumplir la ley, pero con un poquito de criterio señores, con un poquito de criterio. Desde estas líneas, hago un llamamiento, a todo el cuerpo de policías, controladores, reguladores del tráfico en la ciudad, para pedirles que apliquen su propio criterio (si es que lo tienen) a la hora de multar. Hago otro llamamiento al Excmo Ayto de Córdoba (o a quién corresponda) para que inviertan más en eliminar la contaminación ambiental y acústica de la ciudad, y eso pasa por potenciar el uso de la bici y crear una red de carriles bici mucho más amplia y cuidada que la que tenemos. Y, oigan: aplicando lo del criterio, multen a los coches que ocupan dos plazas de aparcamiento, los hay, a patadas.

Marieta Gutiérrez

Usuaria del carril bici.