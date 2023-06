¿Cómo funciona la nueva tecnología híbrida que está luchando contra el Parkinson y otras enfermedades neuronales?

Desde el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios TECNOS, no queríamos dejar pasar la oportunidad de poner el foco en los grandes avances que, gracias al desarrollo y uso de las nuevas Tecnologías Híbridas se están aplicando en tratamientos terapéuticos para mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes.

Un claro ejemplo de este tipo de tratamientos es el que viene realizándose desde primeros de este año en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Nos referimos a la combinación de la Tecnología de Resonancia Magnética y la Tecnología de Ultrasonidos de alta densidad, HIFU, (por sus siglas en inglés, High-Intensity Focused Ultrasound), que es un tratamiento no invasivo que consiste en aplicar un haz de ultrasonido de alta frecuencia en una zona localizada para actuar sobre ella.

El uso de esta novedosa tecnología transcraneal de ultrasonidos focalizados y guiados por Resonancia Magnética (RM) está indicado en el tratamiento de trastornos neurológicos (temblores esenciales, enfermedad de Parkinson idiopática con predominancia de temblor: temblor unilateral) y dolor neuropático en el cerebro. El procedimiento se realiza mediante el calentamiento inducido y focalizado del haz de ultrasonidos y bajo el control total obtenido con las imágenes de RM planificadas y las imágenes termográficas.

Tal y como se ha venido publicando en medios de comunicación, este tipo de tecnología combinada pretende mejorar sustancialmente la calidad de vida de estos pacientes. Los resultados obtenidos son prometedores, teniendo en cuenta que los avances tecnológicos tienen una capacidad de mejora vertiginosa.

Para estos estudios hay que realizar un importante esfuerzo de coordinación entre un equipo de unidades asistenciales que engloba diferentes especialidades como son las de Radiodiagnóstico, Neurocirugía, Neurología.

Dentro de la especialidad de Radiodiagnóstico queremos centrarnos en la labor de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) en Diagnóstico por Imagen, puesto que participan en la realización del TAC previo al tratamiento y además desempeñan un trabajo de gran relevancia en esta nueva Tecnología Híbrida, ya que la RM tiene un protagonismo muy especial.

Nos comenta nuestra compañera Inés García (TSS que forma parte de este equipo junto con el radiólogo, el neurólogo y el neurocirujano, trabaja en el área de RM del Hospital Reina Sofía), que nuestros compañeros TSS encargados de realizar estos nuevos estudios, han recibido una formación especial por parte de la empresa comercializadora del equipo de RM y del Dispositivo de Ultrasonidos para utilizar esta nueva tecnología híbrida. Una formación que viene a sumarse a la ya adquirida anteriormente para poder trabajar en RM, es decir, conocimiento de un importante nivel de anatomía, tener una dilatada experiencia profesional (conocimientos de TAC, Rx simple, telemandos…), así como, poseer una destreza y un dominio de las secuencias y técnicas que se aplican en Resonancia. Esto es una muestra más que evidente de la importante labor del TSS además de la importancia de estar en formación constante, puesto que los avances en las secuencias de la RM y los avances tecnológicos siempre están presentes.

Una vez evaluado el paciente por un neurólogo se le somete a una exploración de TAC de cráneo de alta resolución para identificar todos los parámetros y las calcificaciones del cráneo que se puedan encontrar en la trayectoria del haz. Estas imágenes se sincronizarán con las imágenes RM en tiempo real.

En cuanto a la RM, se aplican unas secuencias y unas técnicas diseñadas especialmente para este tipo de estudios para que se puedan visualizar claramente las partes anatómicas del tálamo, el subtálamo y el globo pálido, que son las partes donde se va a centrar el tratamiento.

Durante la intervención, el sistema de software utiliza las imágenes proporcionadas mediante RM para crear un mapa térmico en tiempo real que sirve para vigilar y tener controlado al paciente.

La labor del TSS en Imagen para el Diagnóstico, paso a paso

Como hemos dicho antes, toda la preparación del estudio y los ajustes previos para el tratamiento son controlados por el Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. Explicaremos a continuación cuáles son algunos de los pasos que realiza este tipo de profesional en una tecnología punta de estas características.

En primer lugar, se monta el equipo de ultrasonidos y se coloca el transductor en la mesa de resonancia, se conecta el marco que posteriormente se colocará en la cabeza del paciente.

Después, el TSS debe realizar una calibración del equipo. Un paso fundamental, ya que con ella se ajustan los equipos de medición para garantizar unas imágenes de calidad y optimizadas.

Finalmente, el siguiente paso es la colocación del paciente y se comienza con el tratamiento. La duración del mismo dependerá de cada paciente, con un tiempo que oscilará entre una hora y media y dos horas.

En este tiempo en que el paciente está dentro de la máquina, el TSS programa las principales secuencias para el tratamiento: la 3D permite visualizar las estructuras finales como los nervios craneales, otra también en 3D permite estudiar con más definición la delimitación de los núcleos de las neuronas que están afectadas por la patología. Y por último, la secuencia IntraOp+Shim, que está especialmente diseñada para este tipo de estudios y se realiza para comprobar posibles edemas en la zona afectada por el tratamiento.

Y una vez hechas las mediciones previas, ¿cómo funciona?

El HIFU funciona dentro de la unidad de RM, una vez que se localiza la diana quirúrgica, el neurocirujano o neurorradiólogo comienza a aplicar los ultrasonidos que se irán incrementando en intensidad, en función de la mejoría del paciente, hasta conseguir el máximo efecto posible.

Su funcionamiento es como una lupa en la que convergen los rayos de sol para concentrar el calor en un punto concreto. Capta el calor de miles de haces de ultrasonidos y los concentra en una diana: el objetivo es el grupo de neuronas comprometidas en el temblor.

Reiteramos que las ventajas para el paciente son muchas ya que se trata de un procedimiento no invasivo, no conlleva contraste intravenoso y tiene menos complicaciones. Esta técnica no necesita realizarse en quirófano, sino que se lleva a cabo en la sala de exploración de la RM. En ella, el paciente está despierto y tan solo se le coloca un marco de esterotaxia en la cabeza para evitar movimientos y una membrana de silicona que contiene agua para refrigerar y no dañar la piel.

Desde TECNOS queremos dar la enhorabuena al equipo sanitario que está siendo protagonista en esta nueva tecnología que, sin duda nos pone en el foco de la innovación, y en plena y constante actualización profesional con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

*Por Víctor García, Técnico Superior Sanitario en Imagen para el Diagnóstico y delegado sindical de TECNOS.