La diosa naturaleza y su desobediencia

Nuestros antepasados tenían como dioses a la Madre Tierra, la Naturaleza, el Sol, los Océanos, … y aquí en el oeste de la Península Ibérica se adoraba a Vaélico protector de la naturaleza, bosques y montañas. Lógico , su mera supervivencia dependía de todo ello y qué menos que otorgarles una deidad y ponerse bajo su amparo.

Ahora, siglos después, nuestros dioses vienen impuestos por el capital, por el desarrollismo extremo, la globalización, el consumismo desaforado,… y todo lo que tengamos a nuestro alcance, todos los recursos existentes, han de ponerse a su servicio. Importa el aquí, el ahora … si no importa el pasado, si no hemos aprendido nada de él, imaginaros el futuro. No existe , será un problema del que venga.

Lo que ocurre es que hemos corrido tanto, hemos impuesto tal ritmo frenético que hemos alcanzado y sobrepasado el futuro. Lo que se veía como una posibilidad lejana ya está aquí: calentamiento global, sequía, desertización, incendios devastadores, agotamiento de recursos …

La política neoliberal nos ha conducido al desastre. Esa pretendida “libertad” que no puede coartar al desarrollo y al presunto bienestar del hombre se ha esgrimido como bandera por numerosos partidos políticos que han sabido ganarse con un discurso fácil el favor de las urnas. Y acogen en su seno a los negacionistas de todo aquello que puede incomodarles. Frente a esto la izquierda no ha sabido enfrentarse con un discurso coherente y sobre todo actuando cuando han podido alcanzar el poder.

Vivo en un pueblo de Córdoba, provincia ésta caracterizada por batir récords de temperaturas. Lo de este año no nos ha caído de repente. Es una tendencia que veníamos observando y más a los que nos gusta salir a hacer rutas por el campo. Cada año llueve menos y la temperatura es más alta, tanto en verano como en invierno, .. el embalse más grande de Andalucía (el de Iznájar) da pena verlo… ¿Se ha hecho algo? Nada. Ahora en mi localidad (Lucena) estamos sufriendo cortes de agua porque se han multiplicado las averías y los depósitos están vacíos. Ningún gobierno municipal se preocupó de modernizar las canalizaciones. Ni una campaña de concienciación ni de ahorro. Ninguna preocupación por diseñar un pueblo más sostenible, más verde. Y mientras tanto en cada parcela una piscina, riegos sin sentido, cultivos que no tienen razón de ser en esta tierra por rentables que sean… y por supuesto todo ello en entornos donde el asfalto se ha apoderado de todo, donde el coche se utiliza para ir a la esquina a comprar el pan, donde encontrar una sombra de un árbol es una quimera, donde se emplean millones de luces porque para muchos esto da “vida”.

Recientemente hemos tenido las elecciones autonómicas. Ninguna alusión al problema más grave que tiene Andalucía que es la falta de agua y si se tocó algo por algún partido de izquierda fue de pasada. Si lo elevamos a nivel nacional situación similar. ¡Cuantos debates estériles en el parlamento y a golpe de tuit! Y solo ahora , cuando comienzan las restricciones y además hay que poner en marcha un plan de ahorro energético , los medios de comunicación comienzan a dedicarle espacio.

Hace poco fue la cumbre de la OTAN en Madrid. Tardaron horas en llegar a un acuerdo para rearmarse , aumentar el gasto en defensa, expandir el poderío militar…. Sin embargo resulta imposible que en cualquier cumbre climática se llegue a un acuerdo. Y a los ciudadanos, pasivos como siempre, nos da igual.

Decía acertadamente Francis Bacon que “solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos”. No la hemos obedecido porque el hombre se considera por encima del bien y de mal. Pero por poderoso que se crea jamás podrá dominar la naturaleza. Al contrario, nos está dominando a nosotros. Y está resultando impecable.