El alcalde, los impuestos y los servicios públicos

Hace algo más de un mes el alcalde de Córdoba, José María Bellido, se desplazaba a Bruselas para protestar por los fondos europeos. Bueno más bien por el reparto de los fondos europeos, ya que al parecer, a nuestro municipio lo han discriminado con respecto a otros del mapa español.

Ante tal petición, creo yo, estábamos todos los ciudadanos cordobeses detrás del alcalde a fin de conseguir un reparto justo de los fondos que da Bruselas para la salida de crisis. Pero al mismo tiempo que yo prestaba el apoyo a la iniciativa me preguntaba ¿para qué quiere el alcalde de Córdoba más fondos si después no presta los servicios públicos a los que está obligado por Ley? Para qué quiere más fondos y más presupuesto si al final no los va a gastar y tendrá que devolverlos.

Esta acción del alcalde que se ha visto respaldada también por el partido de Ciudadanos, solo lo han respaldado dos partidos de los seis que componen la Corporación. Sabrán los cuatro partidos que no han respaldado al alcalde que los acuerdos de Pleno Municipal no sirven para nada. Son papel mojado en manos de intereses ajenos a los vecinos y vecinas de Córdoba como lo demuestra el acuerdo por unanimidad tomado en diciembre de 2018 sobre el agua en Las Jaras y que a día de hoy la única propuesta es que los ciudadanos paguemos la reposición de las infraestructuras que ya pagaron en su día y que han seguido pagando consumos y cuotas de servicio de mantenimiento.

Por tanto cabe preguntarse si el alcalde y su equipo saben gastar los presupuestos, venidos del gobierno o de los ciudadanos con sus impuestos, en mejorar las zonas y con ello la vida de los vecinos. O cree el alcalde que arreglando la zona donde él vive ya vive Córdoba mejor y con más calidad de vida. Se ha parado a pensar en ello.

Cabe la posibilidad que el alcalde no sepa que hay una Ley que le obliga a prestar los servicios públicos. Que Las Jaras al estar en una zona urbana y al no haber legalmente ningún pacto o acuerdo en contrario los servicios públicos son de competencia municipal. No se rompa la cabeza señor Bellido, usted lo sabe, el artículo 86 de la Ley (7/85) Reguladora de las Bases del Régimen Local lo dejan claro la reserva de los servicios públicos en concreto el servicio público de abastecimiento de agua y ciclo integral.

Ustedes se esconden tras unos funcionarios que han venido mintiendo o lo que es lo mismo, no diciendo la verdad sobre la obligación de prestar este servicio y otros que vienen recogidos en la ley y que con solo mirar la ley citada usted sabrá que no se pueden cobrar más de una vez los servicios prestados por los que se ha contribuido por los ciudadanos. Yo le animo a que se lea la Ley y vea sus competencias municipales en terrenos urbanos. Que analice los artículos 25 y 26 de la citada Ley de Bases y que después de ello usted entienda que no está ante una situación delictiva al no querer prestar servicios públicos a los que los vecinos tienen derecho por Ley. Derecho que está recogido en nuestras leyes “apartado g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio”.

Sin tener nada personal contra usted, ni como persona ni como el alcalde de Córdoba, desde aquí animaría a los vecinos de Las Jaras a que de forma colectiva un número importante de vecinos/as ejerciesen el derecho que les asiste a llevarlo a usted a los tribunales de Justicia en solicitud de la prestación de los servicios que usted está negando de forma continuada. Y, si ello fuese posible, solicitar su inhabilitación para cargo público por posibles prevaricación.

No es entendible que se vengan escudado en que unos técnicos que les asesoran dicen que aquello de Las Jaras es un problema entre una empresa promotora y los vecinos. No no, eso no cuela, ustedes tienen el poder político para tomar decisiones y estas deben estar respaldadas por la legalidad y la legalidad es que ustedes tienen las competencias municipales para la prestación de los servicios públicos. Explíquele usted a los vecinos de su barrio, o del barrio del Concejal de Urbanismo que el alumbrado público lo van a pagar entre los vecinos de una calle cualquiera. Explíqueles que las tuberías de abastecimiento de agua potable y residuales por la que pagan un precio público de consumo y mantenimiento de la red tendrán que pagar las reposiciones de las mismas consecuencia de la dejadez de sus funcionarios y de ustedes mismos, pregúnteles usted y pregúntese a sí mismo si esto tiene sentido.

Cíteme señor alcalde una zona en Córdoba, incluso fuera de nuestro municipio, donde los vecinos presten obligatoriamente los servicios de Residuos, Agua y tratamiento, Jardines, etc.., además de pagar los impuestos y las tasas. Claro salvo las cuatro Entidades de Conservación que existen en el municipio y que los tiene usted endemoniados y que en plazo muy breve se verá en los Tribunales la indecencia de mantener esta prepotencia administrativa.

Cíteme el acuerdo o convenio, según la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento, que hay entre el ayuntamiento de Córdoba y los vecinos de Las Jaras para prestar servicios públicos. Simplemente no existe, lo único que existe es la mala interpretación de sus técnicos y ustedes de entender que la Conservación y el Mantenimiento impuesto por la fuerza es prestar servicios públicos.

No nos diga usted nunca más lo de bajar impuestos. Manténgalos, pero preste los servicios públicos que son de competencia obligatoria como señalan un motón de Sentencias de los Tribunales. Señor alcalde, cuando tenga que ir a Bruselas avise que le acompañaremos.