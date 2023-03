Hipatia: la inspiración para que estudiantes con altas capacidades despierten su vocación formando parte de la UCO

Son 134 chicos y chicas de toda la provincia de Córdoba. Estudian el último curso de Bachillerato y en el horizonte tienen el acceso a la Universidad. Todos ellos comparten un denominador común: están diagnosticados como jóvenes con altas capacidades. Y para aprovechar precisamente esas altas capacidades, para mimar su talento, para despertar vocaciones y ayudar a que sus ganas de conocimiento se desarrollen, la Universidad de Córdoba (UCO) va a trabajar con estos estudiantes en el programa Hipatia, inspirado en la figura de la filósofa, matemática y astrónoma del siglo IV que se convirtió en todo un paradigma.

Hipatia da su nombre a este programa de mentoría para el alumnado, conformado por doce talleres de distintas áreas de conocimiento donde estos 134 chicos y chicas conocerán en profundidad las instalaciones y el profesorado de la Universidad, además de la investigación que se lleva a cabo en ella, con el objetivo de que en un futuro próximo este alumnado con altas capacidades pueda formar parte de la UCO.

En la tarde de este martes, el Rectorado de la Universidad de Córdoba ha sido el escenario para la presentación oficial del programa Hipatia, con la presencia de los estudiantes seleccionados entre medio millar de alumnos con altas capacidades de toda la provincia cordobesa. Esta iniciativa, que se desarrolla en colaboración entre la UCO y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba, ya tuvo una experiencia piloto en 2019, pero ahora Hipatia ha multiplicado por tres el número de alumnos al que ofrece esta experiencia.

Con esta iniciativa, “el objetivo de la Universidad es, primero, enseñarles a todos los estudiantes con necesidad especial de adaptación curricular que hay un servicio del área de Inclusión que va a seguir haciendo el trabajo que han hecho su equipo de orientación cuando estaban en el instituto; despertar vocaciones, intentar despertar vocaciones en ese alumnado; y, ¿por qué no? Si les gusta, que puedan seguir formándose y haciendo crecer también a la Universidad de Córdoba”, explica a este periódico la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi.

La Universidad de Córdoba trata así de incrementar la motivación y favorecer la integración de estos futuros estudiantes en el mundo universitario, además de darles a conocer la propia UCO, las titulaciones que se imparten, así como sus campus e infraestructuras. Pero, además, se pone el foco en poner en valor las líneas de investigación que se desarrollan en el ámbito universitario y que pueden atraer a estos jóvenes, despertar sus vocaciones y dar respuesta a sus intereses de conocimiento y de dedicación profesional en un futuro.

Los proyectos seleccionados en los que se desarrollarán de forma práctica y lúdica estos estudiantes pertenecen al ámbito de las humanidades, ciencias sociales y jurídicas, pero también a los sectores científicos y técnicos. Y encontrarán retos que van desde conocer la lengua egipcia jeroglífica a la investigación en humanidades o un laboratorio de innovación social para un desarrollo sostenible, hasta trabajar con herramientas basadas en inteligencia artificial de última generación, el desarrollo de ingeniería agroforestal a través de un escape room, desafíos matemáticos avanzados para mentes curiosas o el diseño de elementos constructivos con impresión en 3D.

“Que nunca nadie apague esas ganas de saber más, esa curiosidad”, les ha dicho la coordinadora provincial de Orientación de Educación de la Junta en Córdoba, Inmaculada Nieto. Porque se trata, precisamente, de eso, de transmitir a este alumnado que la Universidad de Córdoba puede ser la plataforma adecuada para desarrollar su talento, su capacidad crítica y su creatividad. Y, todo ello, eliminando cualquier estereotipo de género, abriendo por igual todas las áreas de conocimiento a chicos y chicas.

Chicos y chicas a los que se les ha abierto ya las puertas de la Universidad de Córdoba. “Queremos enseñaros todo lo que podemos ofreceros, nuestros grupos de investigación, nuestros talleres, nuestras aulas”, les ha explicado el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz. Para que estos 134 estudiantes encuentren su propio camino, esa búsqueda de la verdad en la que Hipatia fue precursora siglos atrás y en cuyo espejo se miran ahora quienes están llamados a destacar en la sociedad del futuro.

