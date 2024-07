Vox cree que “la investigación de Aucorsa es la crónica de una muerte anunciada”

La portavoz de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha afirmado este viernes que “la investigación de Aucorsa es la crónica de una muerte anunciada”, asegurando que lo que se está viviendo en la citada empresa pública municipal “es la consecuencia de hechos que se llevan produciendo sucesivamente y que en Vox llevamos denunciando desde el año 2020, pidiendo que el alcalde intervenga en Aucorsa”.

Así y según ha informado Vox en una nota, Badanelli ha recordado que desde su grupo municipal han “pedido en múltiples ocasiones información sobre contratos menores, pedimos información de todo y no nos la daban e incluso en un momento de desesperación llegamos a pedir el 347, un gesto, insisto, de desesperación absoluta. Queríamos saber a quién se le estaban dando contratos a dedo y llegamos a tener incluso un email para que se le contestara a VOX de forma sucinta, sin entrar en el fondo de las cuestiones, por lo que vimos que se nos quería ocultar información”.

Además, según Badanelli, “recibimos un informe que nos hacía pensar que no era lo más adecuado, había contratos que nos hacían pensar que eran cuestionables y que finalmente acabaron en los juzgados, y lo que nos parece gravísimo, y que la interventora ha ido diciendo en cada uno de sus informes, es que en 2019 costaba 13 millones de euros, y el mismo servicio nos cuesta 21 millones de euros ahora, el mismo servicio ocho millones de euros más al año”.

Paula Badanelli ha insistido en que “hemos pedido por activa y por pasiva que se mire que está pasando en Aucorsa, llevamos meses con presiones que se llevan al Consejo de Administración y nos sentíamos coartados en nuestra libertad, y todo el peso se hacía caer sobre nuestras espaldas, incluso como consejera pedí amparo porque se nos obligaba a votar para la licitación de un contrato sin que hubiera financiación, aprobar expedientes de 400.000 euros o tres millones de euros, contratos que podían derivar bajo nuestro punto de vista en responsabilidad penal para los consejeros, y se nos decía que si no se aprobaba en mayo llegaba el apocalipsis”.

Por último, la portavoz de Vox en Córdoba ha aclarado que no está diciendo “que esto pase porque se esté malversando, ni prevaricando, ni nada, pero decimos que hay un gran incapacidad para gestionar y que desde 2020 llevamos advirtiendo. No pueden poner a dedo a un gerente que no sabe gestionar, y permitirse el gobierno del PP el lujo de nombrar hace unos días, como un hecho histórico, que se haya seleccionado al director de Mercacórdoba por un exhaustivo proceso de selección y por méritos”.

En cualquier caso, Badanelli ha subrayado que desde Vox no se harán “juicios paralelos, ni juicios mediáticos”, pero “están pasando cosas muy gordas en este Ayuntamiento” desde que José María Bellido (PP) es alcalde, y ha recordado que Vox, “en el anterior mandato”, tenía “muy poca responsabilidad, y esta vez tiene mayoría absoluta” el PP, “de la que hacen un uso escandaloso” y, según ha insistido, “lo de Aucorsa es la crónica de la muerte anunciada”.