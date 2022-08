Una veintena de incorporaciones refuerzan la Iniciativa Córdoba 20-30

El laboratorio de ideas Iniciativa Córdoba 20-30 ha incorporado a veintiuna personas a su plantel de integrantes, que se unen a las trece fundadoras que se comprometieron a finales de 2018 a constituir un espacio de ideas enfocado hacia el progreso de Córdoba y convertirse en definidoras de ideas concretas y realizables que sirviesen de motor social de progreso.

Iniciativa Córdoba 20-30, que se transformó en asociación en julio del pasado año tras un primer período que actuó como colectivo sin formulación jurídica, redobla así su capacidad de interesarse activamente por el devenir de Córdoba y compartir sus reflexiones enfocadas hacia el bienestar de la población.

A los fundadores se unen el historiador del arte José María Palencia, los periodistas José Luis Blasco, Juan Pablo Bellido y José María Gala, los arqueólogos Alejandro Ibáñez y Lola Baena, el funcionario y ex vicepresidente de la Diputación Francisco García Delgado, el ex responsable de Endesa y ex dirigente empresarial Alfredo Rodríguez, el arquitecto Marco Alexander Peel, la trabajadora de Endesa y sindicalista Carmen Dugo y el ex alcalde Herminio Trigo.

También se incorporan los catedráticos María Elena Gómez Parra y Juan Miguel Moreno Calderón, los empresarios Alfonso Alberca y Manuel Palma, el ingeniero agrónomo y ejecutivo de Carburos Metálicos Carlos Moya, el médico y ex responsable sanitario Gabriel Pérez Cobo, el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente económico de la Federación Andaluza de Fútbol José Miguel Salinas, el ex empleado de banca y ex sindicalista Juan José Giner, el ex ejecutivo del sector sanitario Miguel Ángel Fernández, y el presidente de Prode, Blas García.

Estos se unen a los trece fundadores de Iniciativa Córdoba 20-30: los empresarios Lourdes Martínez y Jesús Pérez de la Fuente, el periodista Álvaro Vega, el especialista en mercado eléctrico Valentín Priego, los juristas José Rafael Rich, Federico Roca y Mercedes Mayo, los historiadores Manuel García Parody y Gonzalo Herreros, el magistrado Juan Luis Rascón, el escritor, músico y profesor Federico Abad, el director de Proyecto Hombre, Jesús Tamayo, y el sindicalista Vicente Palomares.

Palomares, que es quien inició el proyecto de aglutinar al grupo fundador hace ya casi cuatro años, preside la Junta de Gobierno, en funciones de comisión de gestora, que dará paso de aquí a finales de año a la dirección definitiva de Iniciativa Córdoba 20-30 durante las próximas tres anualidades.

Se adjunta un documento con la composición de Iniciativa Córdoba 20-30 y la referencia personal que consta en la web https://iniciativacordoba2030.org/.