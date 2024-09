Una noche de 'Ciencia y música bajo las estrellas' en Córdoba

El Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) de Córdoba y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) de Córdoba celebran el viernes 27 de septiembre, a partir de las 18,00 horas, la sexta edición de 'Ciencia y música bajo las estrellas', un evento de divulgación científica que se desarrollará en el Campus Alameda del Obispo, coincidiendo con la celebración de la Noche Europea de los Investigadores 2024.

Según han informado desde el CSIC, la 6ª edición de 'Ciencia y música bajo las estrellas' trata de dar a conocer al público asistente tanto el rico patrimonio histórico, monumental y natural de la Alameda del Obispo, como las actividades de investigación que en este entorno desarrollan las dos instituciones de investigación agraria que conviven en este campus: el Ifapa y el IAS-CSIC.

En estos dos centros trabajan alrededor de 200 personas investigadoras y técnicos de transferencia y formación, dedicadas a las más diversas facetas de la investigación agraria --mejora genética, ingeniería y agricultura de precisión, gestión de recursos naturales, fitopatología y protección de cultivos, economía agraria, alimentación y salud, técnicas de conservación y presentación de alimentos, etc.--.

Las actividades tendrán lugar en un entorno privilegiado de la ciudad, en el que durante cinco siglos fue la finca de recreo de la Diócesis de Córdoba, desarrollándose todas ellas al aire libre en el patio del Palacio Episcopal y los jardines del siglo XVIII que se conservan en este espacio, declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Es de destacar que esta finca ha sido desde los años 30 del siglo pasado el principal foco de desarrollo de la investigación agraria en el sur de España.

Precisamente, 'Conoce la Alameda', una visita guiada por los jardines de la Alameda del Obispo, es una de las actividades de la jornada, que también propone 'Ciencia contra-reloj', pequeñas charlas de divulgación científica bajo los títulos 'El enemigo de mi enemigo es mi amigo', 'El viaje del oro líquido: del olivar a tu paladar', 'Magia con la luz para conocer el aceite de oliva', 'Control de aflatoxinas en frutos secos' y 'El mundo oculto de los microplásticos: ¡qué no los veas no significa que no existan!'.

Además, habrá un punto de observación astronómica a cargo de la Asociación Astronómica de Córdoba y 'Experimenta Experimentos: Laboratorios para toda la familia' propone diversos talleres de ciencia donde se mostrarán y explicarán distintas curiosidades científicas sobre el ADN, el mundo del olivo, los secretos del girasol, la vida en suelo y la agronomía digital, mientras que la Asociación Cultural de Esgrima Histórica de Córdoba protagonizará una 'Exhibición de esgrima histórica'. Y como colofón, 'Música bajo las estrellas', un conjunto de experiencias musicales y un fabuloso concierto de guitarra flamenca.

Noche de investigadores

La Noche Europea de los Investigadores en Andalucía es un evento asociado a la iniciativa MSCA and Citizens de la Unión Europea financiada en el marco de las acciones Marie Sklodowska Curie del programa Horizonte Europa.

Está coordinado en Andalucía por la Fundación Descubre con financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta. Conforman el consorcio las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, ocho centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Imgema-Real Jardín Botánico de Córdoba y la Fundación Pública Progreso y Salud a través de Genyo y el Biobanco del Sistema Sanitario.

Paralelamente, Radio Televisión de Andalucía, Andalucía Trade, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) y la Universidad Loyola son socios estratégicos del proyecto y colaboran estrechamente en su desarrollo.