IU insta al alcalde a “paralizar” el procedimiento para “regalar suelo público” a Vimpyca en Santa Marina

La dirección local de IU Córdoba pide al alcalde, José María Bellido, que paralice el procedimiento para la concesión a Vimpyca de un suelo público, en Santa Marina, al considerar que está “privatizando” un espacio fundamental para el barrio, al mismo tiempo que “está privando a los y las jóvenes de tener una oportunidad de acceso a la vivienda”. “El Ayuntamiento expropia un terreno con dinero público y el alcalde, ahora, quiere regalárselo a la Iglesia”.

Desde IU consideran que el alcalde “no es de fiar” porque con esta decisión “incumple”, por un lado, el compromiso adquirido por todas las fuerzas políticas en el Pleno de “promover viviendas para menores de 35 años” y, por lado, “deja tirado, una vez más, a un sector de la población, como son los jóvenes, que más han sufrido y están sufriendo las consecuencias de la pandemia”.

Además, debemos recordarle que su decisión ha sido rechazada por el Consejo de Distrito Centro, que también pide la paralización del procedimiento, y no cumple con la legislación vigente en materia de vivienda ya que “la Ley expresa claramente que la construcción de alojamientos protegidos en suelo público sólo las puede promover la administración pública y, hasta donde sabemos, Vimpyca no forma parte de lo público sino de la Iglesia”.

El problema es que, “como dijo nuestro portavoz, cada año llega la Navidad y parece que el alcalde debe hacerle a la Iglesia su correspondiente regalo de Reyes, en este caso el de un solar en Santa Marina”.

Sin ejecutar el Plan de Empleo

A la falta de políticas de vivienda para jóvenes se une la inacción en materia de empleo, tal como demuestra que en 2021 el alcalde de esta ciudad no haya ejecutado ni un solo euro de los 200.000 euros que había previstos para un Plan de Empleo. Para IU, “es importante que el alcalde dé la cara y explique a todas y todos los jóvenes que, en un momento tan complicado como el que están viviendo, él tiene herramientas y recursos y que no los quiere utilizar, lo que no sabemos es si por incapacidad o por falta de compromiso”.

Además, “nos parece una vergüenza que el gobierno más caro de la historia de la ciudad, por el interminable número de asesores, esté privando a los cordobeses y cordobesas de oportunidades en materia de empleo y de vivienda”. Con ello, “el alcalde vuelve a demostrar que mucha foto, mucho marketing, pero gestión, cero“.

Desde IU “volvemos a insistir al alcalde que abandone su desidia e inoperancia, que retome el proyecto de apartamentos para jóvenes, que se ponga a trabajar de una vez por este sector de la población de nuestra ciudad, que deben ver en el Ayuntamiento un aliado y no un enemigo o un obstáculo para la consecución de sus objetivos laborales o de vivienda”.