La Guardia Civil presenta el plan de seguridad para la campaña agrícola 2024/2025

La Guardia Civil ha mantenido este jueves una reunión con representantes del sector olivarero de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Baena (Córdoba) y alcaldes de los municipios de las mancomunidades de Guadajoz y Subbética para presentar el Plan de Seguridad a desarrollar durante la campaña agrícola 2024/2025 con la recogida de la aceituna.

Según ha detallado la Benemérita en una nota, al encuentro han asistido la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López; el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Ramón Acosta; la alcaldesa, María Jesús Serrano; el coronel jefe de la Comandancia, Ramón María Clemente, y el presidente de la DOP de Baena, Javier Alcalá.

Durante el desarrollo de la reunión, la Guardia Civil ha presentado el dispositivo establecido en la provincia y en la Compañía de Montilla para la vigilancia y control, tanto para la recogida de la aceituna como en su transporte y puntos de recepción, con el fin de evitar el robo y hurto de dicho fruto.

Con la puesta en marcha del dispositivo, se va a intensificar el control del transporte de aceituna y la inspección de los puntos de recepción --almazaras, cooperativas, puntos de compra, etc--, para comprobar la lícita procedencia de la aceituna recibida.

Asimismo, se controlarán las labores de rebusca de aceituna --recogida, transporte y recepción--, que tendrán lugar una vez finalizada la campaña de recogida, siendo requisito la autorización expresa por parte de los propietarios de las respectivas fincas.

Para todos estos cometidos, la Comandancia de la Guardia Civil va a implicar a todos los componentes de las distintas unidades, como son los puestos de Seguridad Ciudadana, equipos ROCA, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Subsector de Tráfico, Unidad Orgánica de Policía Judicial, Grupo de Información y Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic).

Asimismo, se solicitará el apoyo de unidades externas como el Servicio Aéreo y el Escuadrón de Caballería de la Benemérita con base en Madrid, siendo esta unidad con los medios que posee muy importante a la hora de realizar una mejor vigilancia en las zonas más abruptas de la provincia.

Consejos

Desde el Instituto Armado se recomienda que se tenga en cuenta una serie de consejos de autoprotección y necesidad de colaboración, como iniciar la recolección por las áreas más próximas a caminos y carreteras, así como las zonas más visibles desde estas; evitar dejar la aceituna recolectada, maquinaria y utensilios en el campo, caminos o exterior de las instalaciones.

Trasladar lo antes posible el producto recolectado al puesto de compra, almazara, almacén o depósito, y en los momentos de mayor riesgo, ya sea por volumen de producto acumulado, lugar de ubicación de este o fase lunar, adoptar las medidas de autoprotección más adecuadas.

Son elementos de riesgo: la presencia o movimiento de personas desconocidas en la zona, la sustracción en olivares próximos, las noches claras, en especial de luna llena, etc. Si la maquinaria (vareadoras, sopladoras, etc.) tiene que quedarse en el campo sin protección, emplear sistemas de sujeción para dificultar la sustracción, y controlar la maquinaria y utensilios empleados (marca, modelo, nº de serie, etc.).

Comunicar y compartir información

Igualmente, aconsejan informar por el medio más rápido a su alcance de cualquier robo/hurto, así como de la presencia de personas o vehículos que por su actitud puedan inducirle sospechas para ello recomiendan tener a mano y facilitar a las personas que trabajen, los teléfonos de contacto con la Guardia Civil; tener en cuenta la existencia de la aplicación Alertcop, mediante la cual el ciudadano podrá facilitar en tiempo real, ubicación, imágenes y videos.

Aconsejar a todos los que se mueven en la zona que anoten las matrículas de los vehículos que le resulten sospechosos, para informar a la Guardia Civil; impulsar entre el personal la conveniencia de transmitir a los agentes cualquier información, indicio o sospecha; comunicar a la mayor urgencia posible cualquier actividad sospechosa o riesgo añadido que detecte.

También, informar rápidamente a la Benemérita de cualquier actividad comercial “dudosa” con aceituna, o con cualesquiera maquinaria o utensilios empleados en la recolección de la que se tenga conocimiento, para que pueda ser objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.