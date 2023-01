La provincia de Córdoba se mostrará en Japón e Italia durante 2023

El estand del Patronato Provincial de Turismo en Fitur 2023 vuelve a acoger este viernes las propuestas e iniciativas que vinculadas al sector turístico traen la Mancomunidad Guadajoz-Campiña Este, el GDR Sierra Morena, Los Pedroches, Córdoba Ecuestre o el municipio de Palma del Río.

En relación con la jornada de este viernes, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha señalado qué “venimos a hablar de estrategia, de todas aquellas pautas que nos permitan recuperar y mejorar las cifras de visitantes que nuestra provincia tenía antes de la pandemia”

La jornada de este viernes ha dado comienzo con la comarca del Guadajoz-Campiña Este cuyos municipios han traído a esta edición de Fitur una propuesta que se centra en destacar la singularidad, la riqueza y diversidad de sus recursos turísticos. “Una comarca que gana importancia cada año dentro de la oferta turística provincial con especial referencia en este caso a la cultura y al aceite como principales señas de identidad del territorio”, ha puesto de manifiesto la vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Inmaculada Silas.

“En el espacio del Guadajoz en esta Feria Internacional del Turismo se ha hablado de atractivos arqueológicos, patrimoniales, culturales, gastronómicos, paisajísticos y monumentales de esta zonza”, ha remarcado Silas.

Según la también delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, “se ha puesto de relieve, además, su importancia monumental con experiencias como el Camino Mozárabe o la Ruta del Califato, a las que se suman las propuestas turísticas vinculadas al olivo y a la Semana Santa, en una apuesta para promover un desarrollo sostenible e inteligente en clave comarcal”.

Por su parte, el presidente de la mancomunidad Guadajoz-Campiña Este, Florentino Santos, ha incidido en “la importancia de comprometer esfuerzos para sentar las bases de un sector turístico de referencia que mire al futuro”.

La propuesta del GDR Sierra Morena en Fitur 2023 se ha centrado en presentar el proyecto turístico para el Norte de la provincia, además de dar a conocer el proyecto de Gamificación de Hornachuelos.

“Unas propuestas que, sin duda, vienen a diversificar las propuestas turísticas de la provincia, apostando por las nuevas tecnologías como punto de inflexión para atraer a sectores poblacionales diferentes a nuestros pueblos”, ha matizado el delegado de Medio Natural de la Diputación de Córdoba, Francisco Palomares.

Por otro lado, la comarca de Los Pedroches ha dado a conocer un recurso videográfico “que busca mostrar las excelencias turísticas de la zona y de cada uno de sus 17 municipios, un vídeo que narra una historia y que se acompaña con imágenes de 360 grados”, ha explicado el delegado de Cohesión Territorial de la institución provincial, Juan Díaz.

Para Díaz el objetivo no es otro que mostrar Los Pedroches como un lugar diferente donde recuperar sensaciones y vivir nuevas experiencias, en un espacio con claro protagonismo de los espacios naturales.

Además, el Ayuntamiento de Palma del Río ha acercado a Fitur 2023 su propuesta ‘Turismo y moda’, iniciativa que pretende poner en valor el Museo de Victorio y Lucchino como elemento de promoción turística.

En relación con esta propuesta, tanto el vicepresidente cuarto de la Diputación, Esteban Morales, como la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro, han incidido en que “contar con el museo de dos de los diseñadores más relevantes de la historia contemporánea, en la ciudad natal de uno de ellos, de José Víctor, supone para este municipio posicionarse en el mapa cultural y turístico mundial”.

La actividad de esta jornada de viernes en el estand del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba se ha completado con la presentación de un nuevo espectáculo ecuestre que, bajo el título ‘Festival de Arte Ecuestre’, pretende hacer llegar al público en general el arte ecuestre y poniendo en valor las principales disciplinas del mundo del caballo.

Esta nueva propuesta, permitirá poner en valor un recurso, como el caballo, muy vinculado a nuestra provincia, cuna del arte ecuestre y a la que se vinculan profesionales y yeguadas de un alto nivel. A ella se suman, además, las acciones que Córdoba Ecuestre desarrollará en 2023, en su labor de promoción del caballo cordobés.

Finalmente, la delegada de Turismo de la institución provincial ha participado, en el estand del Ayuntamiento de Córdoba, en la presentación de la Andalucía Equality Golf Cup, circuito que consta de tres pruebas clasificatorias y una prueba final, teniendo una de sus sedes en la capital cordobesa el 23 de abril.

La actividad del Patronato Provincial de Turismo se ha desplazado hasta la Sala Picasso de Turismo Andaluz donde se han podido conocer las distintas acciones promocionales que en el exterior desarrollará este organismo dependiente de la institución provincial y que “nos llevarán durante este 2023 a Japón e Italia”.

Así lo ha señalado el presidente de la Diputación quien ha puntualizado, además, que “el turismo japonés es potencialmente interesante, ya que durante 2019 solo un 8,63% de los turistas japoneses que visitaron Andalucía pernoctaron en Córdoba, mientras que provincias con similares características culturales, gastronómicas y monumentales como Granada o Sevilla acaparan el turismo procedente de de Japón”.

Según Ruiz, “si queremos seguir proyectando la oferta turística de nuestra provincia es necesario realizar acciones promocionales potentes en origen, priorizando aquellos países y ciudades cuyos mercados turísticos que por diferentes motivos son estratégicos, y eso es precisamente lo que se persigue con estas acciones exteriores que venimos llevando a cabo en los últimos años”.

“Así, las declaraciones Patrimonio de la Humanidad que nos hacen únicos, unidos a la excelencia de la oferta gastronómica con los mejores AOVES del mundo, los vinos de Montilla-Moriles y el jamón ibérico con Denominación de Origen Pedroches serán potencialidades que daremos a conocer, junto a la completa y variada oferta de alojamiento en la provincia y las experiencias que se pueden llevar a cabo en nuestras comarcas” ha apostillado.

Por su parte, la vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo ha mencionado que “el turista japonés tiene un alto gasto medio diario, en torno a los 467 €/día, muy por encima de americanos 264 €/día o franceses 99 €/día; los que nos lleva a focalizar nuestros esfuerzos en atraer su atención sobre nuestros pueblos”.

Del mismo modo, Silas ha afirmado que “mirando al turismo internacional de países cercanos, la acción directa del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba se va a focalizar hacia el mercado italiano, el cual tiene un contrastado interés por Andalucía y por nuestra provincia, pero que la pandemia ha visto reducido el número de turísticas procedentes de este país, pues en 2021 fueron 12.702 los italianos que se hospedaron en Córdoba frente a los 41.023 de 2019, y de ahí que hagamos un esfuerzo para volver a recuperar ese mercado”.

“El posicionamiento de la provincia de Córdoba como destino dentro del turismo nacional es uno de nuestros objetivos, buscando afianzar los flujos hacia la provincia desde otras comunidades autónomas durante este año, se para lo que se llevarán a cabo presentaciones a profesionales del sector de Madrid, Alicante, la Costa del Sol y Bilbao”, ha puntualizado Silas.

A modo de conclusión, la delegada de Turismo de la Diputación ha afirmado que “la comunidad de Madrid es con diferencia la que más turistas aporta a nuestra provincia, aportando en torno al 20% de turistas nacionales que nos visitan cada año, seguidos de Cataluña, con un 7,5% y Comunidad Valenciana con el 6,5%”.

