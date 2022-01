La provincia de Córdoba despliega su potencial para enamorar al turista

La segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha servido para que, en el stand de la provincia de Córdoba, se despliegue el potencial y los encantos de cada una de las comarcas para enamorar al turista. La apuesta por la singularidad de cada una de las zonas que componen la provincia es el polo de atracción que han querido mostrar aunando cultura, patrimonio, gastronomía, nuevas tecnologías, naturaleza y la seguridad que el turismo de interior aporta en el momento actual de pandemia.

"La provincia de Córdoba es un territorio privilegiado precisamente para lo que hoy demandan los turistas", ha dicho a Cordópolis el presidente de la Diputación Provincial, Antonio Ruiz, presente en las presentaciones de la oferta turística de las distintas comarcas. "Contamos con patrimonio histórico cultural, con seis declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, con embalses navegables, con tres parques naturales, con siete denominaciones de origen, tres reservas starlight, vías verdes para hace senderismo o cicloturismo, etcétera. En definitiva ,somos lo que hoy demandan los turistas buscando esa sostenibilidad, ese turismo verde, rural y de interior".

Por eso, desde la institución provincial apuestan por "ver la postpandemia como una oportunidad", ya que el potencial turístico de Córdoba y sus comarcas "es lo que hoy demandan los turistas". "Lo que hemos aprendido de la pandemia es esa puesta en valor de todo ese turismo relacionado con la sostenibilidad, la naturaleza, la gastronomía, con huir de las aglomeraciones. Y lo que estamos haciendo en Fitur es darlo a conocer a los principales touroperadores y agencias de viaje para que el turismo siga creciendo en el peso que tiene ya importante en la economía cordobesa".

Este jueves, las comarcas que han desplegado sus atractivos turísticos en Fitur han sido la Subbética, Guadajoz-Campiña Este y el Guadiato. Al día siguiente le seguirán la Campiña Sur y el Valle del Guadalquivir. Así, la comarca de la Subbética ha dado a conocer en Fitur su nueva página de promoción turística, www.turismodelasubbetica.es, que marca un antes y un después en la forma de gestionar los contenidos turísticos de los municipios de la comarca.

Otro de los puntos fuertes será el I Congreso de Ecoturismo de la Subbética, que se celebrará en febrero y comprenderá mesas redondas sobre el futuro del ecoturismo en Andalucía, los geoparques españoles, la gestión de destinos de ecoturismo y la carta de Turismo Sostenible. Además, se debatirá sobre claves para crear productos de ecoturismo de éxito y se presentará el Club de Ecoturismo de España.

En relación con esta propuesta, el presidente de la Diputación de Córdoba ha destacado la importancia, cada vez mayor, que tiene esta tipología turística para la zona. En este sentido, Antonio Ruiz ha apuntado que “la Subbética se ha convertido en un referente, no sólo por los recursos que atesora o las experiencias que se pueden disfrutar en sus 14 municipios, sino porque las cifras nos indican el peso importante que tiene dentro del sector turístico cordobés”. Ruiz ha insistido en que “la Subbética cuenta con una oferta que se adapta a las nuevas demandas; un parque natural, el embalse de agua más grande de Andalucía, una playa de interior, un tramo de aguas bravas en el río Genil, una vía verde con 65 kilómetros de longitud, 46 museos, cuevas visitables, espacios expositivos, etc”. “A esto sumamos una amplia red de alojamientos que aglutina 267 establecimientos en los que la calidad y la excelencia son una prioridad”, ha matizado.

Finalmente, la Mancomunidad ha informado de la puesta en marcha de la campaña ‘Cada mes, una emoción’, con la que la Subbética quiere mostrar a través de las emociones todos los recursos turísticos que ofrece: ecoturismo, naturaleza, patrimonio, gastronomía, pueblos con encanto, etc. También recoge información sobre los alojamientos que hay en la comarca, sus fiestas y tradiciones, así como su gente.

La Mancomunidad de Municipios del Guadajoz-Campiña Este ha dado a conocer nuevo contenido promocional sobre los recursos y atractivos turísticos de los municipios que conforman la Mancomunidad. Esta campaña, titulada ‘Guadajoz Singular’, se suma al proyecto abanderado por el Patronato de Turismo con la misma denominación. Con él, ha destacado la delegada de Turismo, Inmaculada Silas, “la comarca se suma a este programa con el que queremos promocionar y dar a conocer las peculiaridades, la originalidad, la diversidad y la singularidad de la oferta turística de toda la provincia”.

En el caso del Guadajoz-Campiña Este, ha continuado, “se ha puesto el acento en un variado programa de festividades y eventos de interés turístico relacionados con diversos segmentos de atracción turística. Así, se promocionan tradiciones enraizadas con el acervo cultural de sus municipios, como la Semana Santa, con la gastronomía, la artesanía y la tradición”. Dentro de ese último apartado se presentarán fiestas como Ars Olea, de Castro Del Río; el Concurso Provincial de Racimos de Uva, del Llano del Espinar; la Matanza Tradicional del Cerdo, de Espejo; la Muestra del Aceite Fresco Oleocarteya, de Nueva Carteya y el Día del Corpus Christi, de Valenzuela.

Los municipios agrupados en la Mancomunidad del Guadiato han dado a conocer en Fitur la reciente certificación de sus cielos como Reserva Starlight, así como otros productos turísticos, tanto nuevos como ya consolidados. Así, Villaharta ha dado a conocer su nueva página web, Villanueva del Rey su Fiesta de la Trasiega, Fuente Obejuna la representación de Fuenteovejuna y La Granjuela sus I Jornadas sobre Aves Esteparias en el Alto Guadiato.

La vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo ha hecho referencia a “la importante oferta que desde el punto de vista turístico cuenta esta comarca, una propuesta que vincula naturaleza, cultura y gastronomía”. Amo ha incidido en “el trabajo que vienen realizando en materia de turismo los alcaldes y alcaldesas del Guadiato, quienes trabajan para convertir sus recursos intrínsecos en potencialidades y oportunidades de desarrollo económico y social, apostando por fijar la población al territorio”.

El programa de presentaciones en el estand del Patronato Provincial de Turismo durante la jornada de hoy se ha completado con la información ofrecida sobre el VIII Congreso Internacional Científico de Turismo Cultural, una cita que se celebrará los días 17 y 18 de febrero y cuyo objetivo es mejorar y compartir conocimientos, así como explicar y promover la cooperación en el mundo académico y el profesional.

En este sentido, la delegada de Turismo de la Diputación ha especificado que “en esta edición contaremos con participantes de 10 universidades, entre las que destaca la Universidad de Guadalajara (México), la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Argentina), la Universidad Nacional de Hermilio Valdizán (Perú) o la Universidad Nacional de Costa Rica”.

