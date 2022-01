“Somos el destino privilegiado que hoy demanda el turista”

"La provincia de Córdoba es un territorio privilegiado precisamente para lo que hoy demandan los turistas". En ese convencimiento se ha mostrado el presidente de la Diputación Provincial, Antonio Ruiz, durante los días de trabajo desarrollados en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2022 en Madrid, donde la provincia cordobesa ha mostrado todos sus atractivos y su oferta para conquistar al visitante.

"Estamos viviendo unos tiempos muy complicados pero también de los que tenemos que aprender. Con la pandemia, ha habido cambios que se van a quedar, cambios en lo que demandan los turistas y que, hoy en día, están muy relacionados, más que nunca, con la búsqueda de destinos que ofrezcan experiencias únicas, calidad, excelencia, diversidad, naturaleza, espacios abiertos, práctica deportiva, entornos naturales, gastronomía, huir de las aglomeraciones... Y todo eso es lo que Córdoba tiene de manera absolutamente privilegiada", ha argumentado Ruiz a Cordópolis.

Ruiz echa mano del repertorio de atractivos de las distintas comarcas cordobesas para enumerar y presumir de oferta turística: "¿Qué territorio puede decir que tiene seis declaraciones Patrimonio de la Humanidad, cuatro en la capital y dos en la provincia con los tambores de Baena y las cercas de Los Pedroches? Además, aspiramos a una más que es la declaración del paisaje del olivar también como patimonio mundial, y compartimos las distinciones de la dieta mediterránea y el flamenco... ¿Qué territorio puede decir que tiene tres parques naturales, extensas vías verdes, tres reservas starlight, que tiene embalses navegables, playas de interior o que tiene siete denominaciones de origen protegida que conforman una oferta gastronómica excepcional y única?".

Para el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, "todo eso es lo que está demandado hoy en día el sector turístico y es lo que tenemos de manera privilegiada. La clave está en saber promocionarlo para que, aprovechando estos momentos tan excepcionales, sigamos en esa senda de crecimiento y generación de empleo y que el sector turístico siga generando ese desarrollo para la provincia", confía.

En esa línea, Ruiz asegura que la provincia de Córdoba está notando el crecimiento del turismo de interior en estos tiempos. "Solo hay que ver cómo están de reservas los alojamientos rurales, ya desde el mes de enero para todo el año, prácticamente ocupados", expone, mientras asegura que las cifras con las que se ha cerrado el año 2021 "no son como antes de la pandemia aún pero señalan un crecimiento muy importante. En 2021, a falta de conocer datos de diciembre, el 10% de los contratos generados corresponden al sector turístico. Por eso hablamos de un sector estratégico para la economía de la provincia".

Y en ese desarrollo no hay que olvidar un "buque insignia" como es la gastronomía cordobesa. Desde los platos más típicos y con seña de identidad propia "como el rabo de toro o el salmorejo cordobés", hasta "la riqueza gastronómica de tener siete denominaciones de origen, con los aceites de oliva, los ibéricos de Los Pedroches y los vinos de Montilla Moriles. A lo que se suma toda una riqueza de productos en el territorio que van desde las naranjas y cítricos del Valle del Guadalquivir a los quesos de Zuheros y Los Pedroches, el dulce de membrillo de Puente Genil o los dulces de Rute, etcétera... que componen, en definitiva, una oferta gastronómica única. Quien viene aquí y prueba nuestra gastronomía, repite seguro".

Con todo, Antonio Ruiz, presente en las distintas presentaciones de la oferta turística de las comarcas cordobesas estos días en Fitur y en las del propio Patronato Provincial de Turismo, hace un balance "muy esperanzador y optimista" de la presencia del stand de la provincia en la gran feria internacional del sector turístico.

"Son muchos los empresarios y touroperadores que han pasado por nuestro stand y las comarcas también están apostando por unos productos nuevos, un turismo de calidad, de cercanía, de naturaleza... Lo que en esta época se está demandando tanto con experiencias únicas, exclusivas, para todos los públicos y todas las épocas del año".

Por eso, asegura, "afrontamos un año con optimismo, para intentar llegar a las cifras que teníamos antes de la pandemia y esperamos que así sea, sobre todo de cara a nuestras pequeñas y medianas empresas y a la generación de empleo en todos y cada uno de los municipios de la provincia de Córdoba".

