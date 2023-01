Córdoba propone “mostrar su corazón” en una ruta por las esculturas de Belmonte sobre los Patios

Córdoba propone “mostrar su corazón” al turista en una ruta por el casco histórico a través de las esculturas creadas por José Manuel Belmonte la Fiesta de los Patios, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Con la presencia del escultor, el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado esta iniciativa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, para dar a conocer el recorrido que el visitante puede hacer por distintos barrios del casco histórico siguiendo la pista de las tres esculturas que Belmonte ha hecho para los Patios.

'La Regaora' ubicada en la Puerta del Rincón, 'El abuelo y el niño' en el barrio de San Basilio y 'El Pozo de las Flores' en la plaza Poeta Juan Bernier, son los tres ítems de esta ruta para mostrar a cordobeses y foráneos algunos de los aspectos más humanos de la Fiesta de Los Patios.

Con una 'regaora' de carne y hueso estos días en el stand de Córdoba capital en Fitur, en la presentación de esta ruta José Manuel Belmonte ha recordado que los tres grupos escultóricos sobre los Patios se crearon a raíz de la declaración de Patrimonio de la Humanidad de esta fiesta cordobesa. En 2014 se inauguró 'La Regaora' y, la última, 'El pozo de las Flores', se instaló en 2022.

En estas esculturas, Belmonte se sirve de “elementos cotidianos de Córdoba, que la gente los siente muy suyos y por eso estas esculturas conectan con las personas”, ha dicho en referencia a las creaciones que se convierten en auténticos photocall donde cordobeses y turistas se fotografían. “Los Patios de Córdoba son vergeles de luz, de color y de convivencia. Y eso he querido retratar”, ha expuesto el artista.

De esas cualidades bebe esta ruta que propone el Ayuntamiento por las tres esculturas. En cada una de ellas, un código QR ofrece información al público y le sitúa en el recorrido de la ruta.

La delegada de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, María Luisa Gómez Calero, ha participado en la presentación de esta iniciativa turística en Fitur y ha apuntado que, con ella, se pretende “enseñar el corazón de Córdoba, el casco histórico, a través del arte de Belmonte”.

Con ello, se pretende “unir el talento del escultor, la tradición y autenticidad de Córdoba” y poner en valor esta ruta como “un recurso turístico más, buscando estas tres esculturas” por la ciudad.

