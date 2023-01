Córdoba se exhibe como capital mundial del caballo con nuevos eventos ecuestres

Córdoba ha presentado en Fitur 2023 la programación de una nueva edición de Otoño del Caballo, impulsada por el Instituto Municipal de Turismo, redoblando su apuesta para posicionarse como capital mundial del caballo con el impulso de nuevos eventos y encuentros ecuestres.

Otoño del Caballo 2023 será, de nuevo, la sede de campeonatos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, convirtiéndose desde el 9 al 23 de octubre en el epicentro del mundo ecuestre desde el Alcázar de los Reyes Cristianos.

El XLIII Campeonato de España de Caballos Árabes, organizado por la Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes y el Imtur, volverá a celebrarse en la ciudad del 13 al 15 de octubre. Esta edición incluye el Campeonato de España de Caballos Árabes de Líneas Españolas, que se celebrará el 13 y 14 de octubre y un Concurso Nacional de Doma Vaquera para Caballos Árabes durante el 13 de octubre con expectativas de superar los 120 ejemplares que se congregaron el año pasado.

La primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás, ha agradecido a AECCA y a su presidente, José Ramón Irigoyen, “la reelección de Córdoba como sede del Campeonato de España de Caballos Árabes, un reconocimiento a la gran apuesta que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Córdoba para consolidar a nuestra ciudad como la mejor embajadora del caballo en el mundo”, y a recordado que este tipo de eventos son muy positivos para la ciudad, ya que “atraen a un turismo de alto poder adquisitivo, ayuda a diversificar nuestra oferta turística y contribuye a la desestacionalización”.

Por su parte, José Ramón Irigoyen, que ha acompañado a Isabel Albás en la presentación, ha agradecido “la gran apuesta por el sector ecuestre y, en concreto, por el caballo árabe”. “Los criadores de pura raza árabes están ilusionados por exhibir de nuevo sus ejemplares en los preciosos jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, además de disfrutar del ocio, la cultura y la gastronomía de la ciudad. En los países del golfo pérsico se habla sobre nuestro concurso” comentaba José Ramón Irigoyen, destacando que “para criadores de Emiratos Árabes y Catar ya es parada obligatoria en su calendario de concursos. Además, este año esperamos poder elevar aún más el evento, incorporando novedades para impresionar a todo el público con la belleza y funcionalidad de la raza”.

Una de las principales novedades de esta nueva edición del Otoño del Caballo será la organización del Congreso Internacional del Caballo Ibérico durante el 17, 18 y 19 de octubre. El objetivo que persigue es el de poner de manifiesto la relación tan estrecha que existe en Portugal y España en la cría caballar y, en especial, en lo relacionado con el caballo español que tuvo su origen en las Caballerizas Reales de Córdoba. Participarán figuras referentes del mundo del caballo de ambos países.

Otra de las grandes apuestas del Otoño del Caballo 2023 es la organización, por segundo año consecutivo, del Campeonato de España de Cría y Selección de la Raza Hispano-árabe, organizado por la Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispano-Árabe (UEGHá) y el Imtur, los días 20, 21 y 22 de octubre.

Isabel Albás ha trasladado a los responsables de UEGHá la satisfacción que supone para Córdoba volver a organizar un evento ecuestre de estas caractéristicas, “donde aficionados y criadores venidos de todos los rincones volverán a disfrutar de la mayor concentración de caballos hispano-árabes”, destacando que “Córdoba afianza hoy su compromiso de unir Córdoba con la figura del caballo durante muchos años más, ya que forma parte de nuestra cultura, nuestra seña de identidad y nuestras raíces”.

“Para los criadores y propietarios participantes supone exponer lo mejor de su cría en un espacio extraordinario con enorme tradición, conocer la ciudad de Córdoba, con toda su historia vinculada al caballo, conservada y mejorada, como lo es también la raza Hispano-árabe. Para el espectador es una forma de conocer la raza y la ciudad, Córdoba y el Hispano-árabe, íntimamente ligados desde tiempos inmemoriales” ha destacado Albás.

A la presentación asistió José Antonio Garrido López, vicepresidente primero de UEGHá, que expuso “el entusiasmo de UEGHá por volver a Córdoba y poder coorganizar el evento más importante de la cría y selección de la raza Hispano-árabe. ”. “El Campeonato de España es el colofón de la temporada, que como novedad en esta segunda edición también acogerá la Final del Ciclo de Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes de la disciplina de Doma Vaquera, con la participación de los mejores caballos y yeguas de 4, 5 y 6 años de todas las razas con Libro Registro en España. Córdoba renueva su capitalidad del caballo, del Hispano-árabe en particular y de la Doma Vaquera” ha destacado José Antonio Garrido en la presentación del evento.

Otra de las principales novedades de otoño del caballo 2023 será la organización del Raid Internacional de Córdoba el 20 y 21 de octubre. La disciplina hípica estrella en el desierto se desarrollará en el marco de 120 kilómetros a través de Córdoba y alrededores, combinando deporte, naturaleza y entorno urbano. Constará de cuatro etapas, donde al final de cada una de ellas se revisará la condición física de los caballos con el fin de asegurar siempre su bienestar. La carrera contará con varias categorías en función de la distancia a recorrer y estará dotada con uno de los mayores premios económicos de Europa.

El evento atraerá a jinetes de las cuadras reales de los países del Golfo Pérsico, así como a jinetes de renombre internacional, teniendo en cuenta que en la actualidad España es un referente mundial en esta disciplina y cuenta ya con varios campeonatos del mundo y de Europa.

Además, toda la programación se cerrará con una exposición fotográfica, una exhibición de doma libre y una muestra de oficios y tradiciones del caballo.

