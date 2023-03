¿Miedo al dentista? Descubre la sedación consciente en Clínica Dental PCM

“Siempre he sido reacio al dentista porque le he tenido miedo”, comenta Juan de Dios Gámiz, un paciente que ha logrado superar su fobia a los tratamientos odontológicos. “Una compañera me habló de la sedación consciente en Clínica Dental PCM y acudí a informarme”. Tras una cirugía de implantes dentales de varias horas, a la que no era capaz de someterse hasta conocer este método de sedación, Juan de Dios reconoce que ha mejorado su bienestar tanto físico como emocional. “Fue un proceso de intervención muy cómodo, y ha cambiado mi vida”, explica.

Para muchas personas, la visita al dentista puede suponer un verdadero problema. El miedo a ser intervenidos quirúrgicamente hace que no acudir a una revisión por un pequeño problema, pueda suponer una intervención mayor a largo plazo. Por ello, la sedación consciente es la solución perfecta. Es un tipo de anestesia en la que el paciente está relajado durante su intervención, sin sentir molestias, proporcionándole una sensación de confort durante todo el proceso. También es una solución precisa para aquellos pacientes con un reflejo nauseoso importante,

“Me imaginaba que nunca podría ser capaz de ponerme un implante, y no me enteré de nada gracias a esta técnica”, explica Ana Tirado, otra de las pacientes de Clínica Dental PCM que logró superar este tipo de ansiedad.

Mayor comodidad y mejor post operatorio

Una de las preguntas frecuentes sobre este tipo de sedación es si el paciente pierde en algún momento el conocimiento. “En este tipo de anestesia el paciente está relajado, sin molestias y pudiendo colaborar durante el procedimiento quirúrgico con los doctores”, explica el doctor Manuel Pérez de Castro Martín, odontólogo en Clínica Dental PCM.

Durante la intervención, además, el paciente está acompañado tanto de los odontólogos como de un anestesiólogo , que vigila y asegura el bienestar del paciente a lo largo de la cirugía.

Al margen de la mayor comodidad, esta técnica tiene otras grandes ventajas, como la mejor calidad del post operatorio, con menos dolor y muy controlado, gracias a los fármacos analgésicos y antiinflamatorios utilizados en este tipo de sedaciones. También permite a los dentistas realizar cirugías más complejas, como puede ser la colocación de múltiples implantes en un solo día, lo que reduce la cantidad de visitas necesarias.

La sedación consciente es una excelente e innovadora solución para superar el miedo al dentista.