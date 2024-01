El tiempo para esta semana en Córdoba volverá a ser más propio de un mes de marzo

La dorsal anticiclónica no da tregua y permanece estática sobre gran parte de Europa, dominando el tiempo durante la última semana y media. La situación para esta semana vendrá marcada por este potente anticiclón, que no da señales de cambio para los próximos días, a pesar del intento de las borrascas atlánticas en penetrar territorio europeo.

La semana arranca con cielos parcialmente despejados y al igual que en los últimos días, se podrán observar algunas nubes altas que irá adornando los cielos cordobeses, no esperándose precipitación en ningún caso.

Las temperaturas permanecen con pocas variaciones en el día de hoy, donde los contrastes térmicos se seguirán repitiendo por buena parte de la provincia. Las mínimas han oscilado entre los 2-7 ºC en prácticamente todos los municipios, registrándose las más frías en pueblos de sierra ubicados en cuencas, donde la estabilidad atmosférica y la ausencia de vientos destacables, provoca que las masas de aire frío se acumulan es estas zonas, no esperándose heladas en ningún punto de la provincia. Las temperaturas máximas, por el contrario, ascenderán de los 20 ºC en muchos puntos, dejando un ambiente primaveral. Situación de los termómetros que prácticamente calcaremos el resto de la semana.

Para los próximos días, la situación seguirá muy similar, con algunas bandas de nubes altas, sobre todo en la primera mitad de la semana, y acompañando a esta calma atmosférica, se producirán algunas nieblas matutinas en puntos de los principales valles, aunque en general serán poco persistentes.

También se notará una leve entrada de polvo en suspensión a mediados de semana, que, aunque poco destacable, es reseñable que se produzca en un mes de enero. En resumen, situación de total estabilidad con algunas nubes altas y nieblas a primera hora del día, con temperaturas máximas que rondarán los 18-23 ºC y mínimas que oscilarán entre los 3-8 ºC. Además, se podría dar la entrada de algo de polvo en suspensión, que en todo caso sería débil.

