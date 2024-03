Tiempo estable en el inicio de una semana en la que volverán las lluvias

Tras un fin de semana donde el temporal ha dejado la provincia pasada por agua y con un posible tornado en la capital, el cual se encuentra en estudio de validación, los datos de acumulación han sido muy buenos en gran parte de nuestra provincia, rondando los 50-70 litros por metro cuadrado durante el episodio en puntos de los sistemas montañosos, unas cifras que dan un nuevo impulso a los embalses, con una tierra que está mucho más saturada de agua y genera una mayor escorrentía.

Unas buenas noticias que continuarán en las próximas semanas, puesto que, la previsión a medio plazo indica signos de que la provincia cordobesa podría seguir recibiendo nuevas borrascas y lluvias. Aunque de momento, para esta próxima semana, las lluvias de carácter persistentes y generalizadas darán un respiro, aunque no nos libraremos de algunos chubascos a mediados de semana.

De esta forma, la semana dará comienzo con un lunes mucho más estable, sin esperar lluvias en ningún punto de la provincia. Los intervalos nubosos serán abundantes, especialmente en zonas de sierra, esperándose el tiempo característico después de días de lluvias y tiempo inestable, con ambiente claro y fresco. Las temperaturas subirán en las máximas y descenderán en las mínimas debido a los cielos más despejados por la noche. Durante el día el ambiente seguirá fresco, pero más apacible, con temperaturas que oscilarán entre los 16-19 ºC en toda la provincia.

De cara al martes, los cielos se presentarán mucho más despejado y soleados, con algunas nubes de poca importancia y temperaturas que ascienden, pudiéndose alcanzar los 20 ºC en puntos del valle del Guadalquivir y sobre los 18 ºC en zonas de sierra, noches que seguirán siendo frías. El viento durante toda la primera mitad de semana soplará débil a moderado de componente variable.

Durante las jornadas del miércoles, jueves y viernes, de nuevo el ambiente podría estar algo más nublado, el acercamiento de una nueva zona de inestabilidad podría generar algunos chubascos locales y mucha nubosidad durante el miércoles y jueves. Sobre todo, serían chubascos de tarde, manteniéndose el ambiente algo inestable durante esos días, aunque no serán precipitaciones tan intensas ni extensas como las de este pasado fin de semana.

Las temperaturas se mantendrán parecidas durante estos días, oscilando las máximas entre los 18-21 ºC y las mínimas en los 4-8 ºC en toda la región. De cara al fin de semana, las temperaturas podrían sufrir otro leve ascenso, superando los 20 ºC en amplias zonas, con un tiempo que se prevé que de nuevo cambiará a cielos más despejados y estables.

