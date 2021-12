Las altas presiones mantienen a Córdoba una semana más al margen de la lluvia

Suma y sigue. Otra semana más el ambiente estable y soleado será la tónica en la provincia de Córdoba. Atrás queda un fin de semana donde a pesar de las nieblas y brumas matinales localizadas sobre fondos de valle, el termómetro ha llegado a escalar por encima de la barrera de los 20 grados. En la capital la máxima del domingo alcanzaba 21.2 °C dejando la tarde más suave y agradable vivida desde mediados de noviembre. A poco menos de diez días para el estreno del invierno astronómico, el otoño de 2021 va derecho a cerrar como uno de los más secos de las últimas décadas. Hasta la fecha en la capital se han registrado poco más de 76 litros de acumulado desde el pasado 1 de septiembre, muy por debajo de la mitad de los registros medios para el periodo de referencia entre 1981 y 2010. Y así continuará al menos hasta comienzos de Navidad.

El anticiclón no sólo no va a perder fuelle si no que durante los próximos días se va a ver fortalecido en su centro y radio de acción. Centrado sobre las Islas Británicas ejercerá su influencia hasta el mismo sur de la Península Ibérica, ejerciendo de muro infranqueable a las borrascas que se fabrican al otro lado del oceáno. El descuelgue de una DANA hasta el entorno del Cabo de San Vicente casi no se notará en los cielos andaluces, donde a excepción del área del Estrecho, el sol brillará durante la mayor parte de la semana.

Así, salvo algún intervalo nuboso a mediados de semana, entre el lunes 13 y el próximo fin de semana los cielos despejados serán la nota dominante en toda la provincia de Córdoba. El flujo del sur que imperará en capas medias de la atmósfera desde inicios de semana servirá además para mantener las máximas relativamente suaves. Aunque podrán bajar entre dos y tres grados, las temperaturas alcanzarán fácilmente el entorno de los 18 o 19 grados en las horas centrales del día junto al valle del Guadalquivir y hasta los 16 o 17 grados en el resto de la provincia.

Pocos cambios experimentará el termómetro con el paso de los días, que sí verá un descenso notable en las mínimas como consecuencia de la fuerte estabilidad atmosférica. El enfriamiento nocturno podrá provocar importantes inversiones térmicas llevando las mínimas por debajo de los 3 grados en casi toda la provincia. Las temperaturas más bajas se registrarán en el norte de la provincia entre las jornadas del martes al jueves, donde localidades como Hinojosa del Duque o Pozoblanco podrán rozar la helada.

