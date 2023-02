La Aemet activa el aviso amarillo por frío en Córdoba este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a activar el aviso amarillo por frío intenso en la provincia de Córdoba para la jornada de este lunes.

Así, en concreto, el aviso estará activo en la Campiña cordobesa entre las 00:00 y las 9:00 del lunes por temperaturas mínimas que se prevén bajen hasta -1 ºC, incluyendo también a la capital.

Este nuevo aviso de la Aemet llega después de una jornada de domingo con temperaturas máximas más suaves y en ascenso, con cielos despejados y heladas débiles en algunos puntos, además de vientos variables flojos.

