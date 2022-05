Rafael Bascón, presente en el Campeonato de España de descenso

Un deporte que poco a poco está teniendo más repercusión a nivel regional y Córdoba no quiere ser menos. Con la llegada de la Covid-19, no fueron pocas las disciplinas que decidieron cerrar su particular persiana sin saber si algún día pudieran volver a abrirlas. Por ello, los deportistas que han retornado a la actividad física saben que es una oportunidad de oro en busca de encontrar su mejor nivel y demostrarlo en diferentes competiciones nacionales, como le ha ocurrido a Rafael Bascón.

Un total de cinco descenders representarán a Andalucía en el próximo Campeonato de España BTT DHI 2022 que se disputara en El Raso, en la localidad de Candeleda (Ávila) los días 14 y 15 de mayo. Será con motivo de la celebración del ‘Gran Premio DH El Raso-Gredos’ que organiza el Ayuntamiento de Candeleda, donde tendrá presencia la selección andaluza con cuatro corredores y una corredora.

Entre ellos estará el cordobés Rafael Luis Bascón César que actualmente defiende los colores del CD Itea Sports en la categoría élite masculino. Con él, un total de cinco corredores representarán a Andalucía en el próximo Campeonato de España con Álvaro Pérez como técnico. La lista es compuesta por Francisco Mato Ruiz (CD Show Time BMX), Inés Chinchilla Martín (CD Bike Motril-Granada), Matías García Álvarez (CD DR Bike Granada) y Luis Zarco Jimenez (CD Bike Motril-Granada).