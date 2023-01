Pepe Osuna recibe su premio Kawasaki como campeón de España

La primera ratificación de las balas verdes de cara al 2023 ha llegado de la mano del astigitano Pepe Osuna. El conjunto ganador formado por el piloto de Écija y la estructura del Deza-Box77 Racing Team anunció su confirmación como permanentes en el Mundial de Superbikes hace escasas semanas, algo que hace más que evidente la continuidad del joven piloto en las filas del equipo califa. De este modo, tras un 2022 que se podría calificar como redondo, el premio no podía ser menor, y es que el ganador de la Kawasaki Ninja Trophy en el Campeonato de España ha recibido una Kawasaki Ninja 400, modelo que le ha sido entregado en las instalaciones del concesionario oficial Kawasaki en Córdoba.

Pero todo no es eso, y es que, además, el conjunto mundialista tuvo el honor de renovar el apoyo recibido por alguien muy cercano al piloto desde sus inicios, una gran empresa de construcción afincada a escasos kilómetros del conjunto, y que no solo están satisfechos con el trabajo publicitario, sino también con la implicación y el esfuerzo constante de cada componente para llegar a lo más alto. CAAD renueva su lugar en el carenado de las balas verdes, para así llegar con todas ellas a lo más alto, con especial apoyo a Pepe Osuna.

“No veo el momento de que comiencen las carreras este 2023. Si la ilusión no podía ser mayor el pasado año, cuando veíamos que nos acercábamos a nuestro objetivo de ser campeones, y lo conseguimos, ahora no veo forma de describir la sensación de tener confirmada nuestra plaza en la parrilla del Mundial. Como no podía ser de otra forma, con el conjunto con el que me siento como en casa, que considero mi familia, y junto a quienes estamos luchando para obtener todos los apoyos necesarios para preparar todo de la mejor forma, como CAAD, una empresa que siempre ha confiado en mi. Les estaré eternamente agradecido. Ahora toca ir pensando en poner la moto en pista ya que muy pronto empezaremos a conocer nuevos circuitos”, declaraba el piloto mundialista.