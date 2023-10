Objetivos dispares para las 'balas verdes' en Jerez

El Deza-Box 77 Racing Team se presentó este fin de semana a la cita en Jerez del Campeonato de España de Superbike con grandes esperanzas, en un circuito en el que en el pasado se consiguieron grandes triunfos. En Supersport 300, durante las jornadas de libres, los jóvenes del box cordobés trabajaron de lo lindo, para poner a punto sus motos de cara a las intensas carreras que siempre se disputan en el trazado andaluz.

Antonio Torres, en el crono, pudo marcar una buena vuelta que le llevó a salir en la parte delantera. Tras una buena salida, mantuvo una lucha encarnizada, curva a curva, durante la primera de las carreras programadas. Finalmente, con un grupo demasiado numeroso, finalizó cuarto de la general y tercero entre las Kawasaki, con grandes esperanzas para el domingo. En la segunda carrera, lideró y rozó la victoria con sus dedos, pero finalmente se quedó a las puertas del podio con una quinta posición así como cuarto entre las Kawasaki. Iván Muñoz completó un fin de semana de progresiones. Clasificando dentro del top diez, salió a carrera dispuesto a recuperar su sitio, y así fue. En ambas citas disputó las plazas del grupo delantero y, aunque haya finalizó séptimo y undécimo, sabe mejor el paso adelante afianzado que hace que vuelva a la lucha por las posiciones delanteras.

Iván Bolaño es quien, sin duda, ha sorprendido este fin de semana. De principio a fin disputó las plazas delanteras, y en la primera de las mangas demostró ser el más fuerte en pista, merecedor de la victoria. Con final de foto finish, acabó tercero a milésimas de la victoria, pero con una satisfacción que solo le daba motivación para dar su máximo de nuevo el domingo. Ahí, una gran salida y una increíble lucha le marcó como el más sólido, liderando de nuevo en varias ocasiones, pero un lance de carrera le llevó al suelo, acabando ello con todas sus posibilidades. Sin consecuencias, el piloto espera con ansia la próxima cita para continuar en esta buena línea.

Tomás Marín vio de nuevo como el trabajo duro da su resultado. Rebajó su propio récord de pista, además de conseguir mejorar su ritmo de carrera. Una mala salida en la primera de las mangas, así como una dura disputa con sus rivales en la segunda, le llevaron a no poder demostrarlo con el resultado que esperaba. Aunque las sensaciones siguen en línea de progresión a pasos agigantados, y en Montmeló continuará con el trabajo con más ilusión que nunca.

Uriel Hidalgo ha sido otro de los que ha tenido una dosis de cal y otra de arena en esta carrera. En su primera vez con la Kawasaki Ninja 400 en el circuito, el piloto impresionó de nuevo, siendo un fijo del grupo delantero, disputando las plazas de honor. En la primera de las mangas tuvo una caída sin consecuencias, pero, en la segunda, esperando resarcirse, salió con la mente puesta en el podio. La gran rivalidad del grupo llevó a que las plazas del cajón se vendieran muy caras, aunque el catalán las peleó al máximo, finalizando noveno.

En la categoría de 600, el fin de semana ha estado lleno de contrastes. Guillem Erill, en Supersport Next Generation, comenzó cogiendo el ritmo tras su fuerte caída en Navarra. En un crono que no fue del todo como le gustaría, consiguió salvar los muebles, pero el piloto supo controlar la primera carrera de manera que finalizó sexto, tras una remontada muy bien trabajada. Sergio López en Superstock 600 tampoco tuvo un buen crono, pero en la primera de las mangas, saliendo desde final de parrilla, fue superando a pilotos y escalando posiciones, hasta que un error le llevó a salirse de pista y no poder rematar con la posición que le habría gustado. Decimoquinto de su categoría finalmente. En la jornada del domingo, dos banderas rojas impidieron la reanudación, por tercera vez, de la carrera, por tanto, se dio por anulada dando por finalizado el trabajo del fin de semana para al categoría.

Con dos semanas de descanso, la estructura podrá trabajar en las motos, así como reponer fuerzas, antes de dirigirse hacia la siguiente cita de la temporada, con ocasión del Campeonato de Andalucía de Velocidad en el mismo circuito de Jerez Ángel Nieto.