Sánchez y Molina, los más rápidos en Lucena

Las Diputación Córdoba XCM Series 2021 regresaron este domingo con la disputa de la vigésimo sexta Ruta MTB Ciudad de Lucena, cita que vivió un trágico acontecimiento al producirse la muerte de uno de los participantes mientras afrontaba el recorrido. No obstante, y aunque quedó en un plano completamente secundario, en lo puramente deportivo, la prueba, organizada por el BC de Montaña La Ralenga, coronó como vencedores absolutos de la clasificación general al moronense José María Sánchez (Gacosur) y a la cordobesa Cristina Molina (CD Seven Bikes).

El vencedor entró en meta en solitario después de tomar la cabeza aproximadamente en el kilómetro 10, circulando en busca del triunfo hasta completar los 50 kilómetros de trazado. Segundo de la general fue Ismael Aguilera (CD Dental Luque Team) y tercero Alejandro Jiménez (Gacosur).

En féminas, ya en el kilómetro 20 quedaron fijadas las posiciones delanteras, no cambiando el panorama hasta la llegada en meta de las corredoras. Tras la ganadora entraron como segunda la cadete Carmen Martín (Conway CDC Trujillo) y tercera Belén Ortega (CD Ciclos Cabello).

El resto de ganadores por categorías fueron Álvaro Rojas (Gacosur) y Carmen Martín (Conway CDC Trujillo) en Cadete; José Antonio Trujillo (Conway CDC Trujillo) en Júnior; Alejandro Jiménez (Gacosur) y Marta Ballesteros (CDC Desnivel Zero) en Sub 23; José María Sánchez (Gacosur) y Cristina Molina (CD Seven Bikes) en Élite; Fernando Domínguez (Bayo Bikes) y Rocío Cañete en Máster 30; José Manuel Cabello y María Isabel Salguero (Bayo Bikes) en Máster 40; Luis Escalona (CDC Ciudad de Jaén) en Máster 50; y Francisco Carmona (CD Alto de San Jerónimo) en Máster 60.

Estuvieron presentes en la carrera el alcalde de Lucena, Juan Pérez; el concejal de Deporte, Alberto Lora; el delegado de la FAC en Córdoba, Manuel Barea; y el presidente del club organizador, Manuel Zafra. La siguiente parada de esta competición será la cuarta Media Maratón Villa de Montemayor del 26 de septiembre.