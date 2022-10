Francisco Gil, subcampeón del Menorca Open de pádel

Acarició la gloria el pontano Francisco Gil. Y es que el buen momento de forma que atraviesa el pádel cordobés no solo lleva la firma de Javi Garrido, sino que hay otro representante de la provincia que está alzando muy fuerte la voz en el circuito del World Padel Tour (WPT). Ese no es otro que el deportista de Puente Genil, que ha hecho historia este fin de semana al meterse con total merecimiento en una final Open, en concreto, en el Estrella Damm Menorca Open 2022. En efecto, el decimoquinto de la temporada ha tenido acento califa en la lucha por la corona, en la que la dupla formada por Xisco Gil y el argentino Ramiro Moyano no ha podido hacer frente a Ale Galán y Juan Lebrón, la pareja número uno del WPT, que ha sumado un nuevo entorchado para su ya dilatado palmarés.

La dupla del cordobés y el argentino fue la primera en meterse en la final, después de vencer en semis a Jon Sanz y Lucas Campagnolo. Las dos parejas, además, llegaban a dicha ronda tras haber superado encuentros ante parejas favoritas en las fases anteriores, y que solventaron con un 6-2 y 6-1, en 1 hora y 16 minutos, clasificándose así para el duelo decisivo del Estrella Damm Menorca Open 2022.

Con todo, la final ha traído un choque final de máxima exigencia. Así, Galán y Lebrón fueron los grandes dominaron en el arranque del partido, siempre con juegos muy disputados, aunque terminaron llevándose el primer set por 6-4. Sin embargo, la ilusión de Gil, que encaraba su primer final Open, y Moyano emergió con fuerza en el segundo, a través de puntos espectaculares y con los que fueron dinamitando la buena defensa rival. Asimismo, ese empuje les permitió, por si fuera poco, ganarse el apoyo de la afición de Menorca, con lo que lograron igualar la contienda con un 4-6. Todo por decidir en un tercer set en el que acabó pesando la mayor experiencia de los número uno, que terminaron por alzar los puños al aire con un claro 6-2 final.