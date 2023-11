Final de infarto para las 'balas verdes' en el Nacional

Broche final al 2023 con un fin de semana de carreras de infarto. A la gran parte de los títulos en juego, se le sumaron algunas sesiones con condiciones climatológicas cambiantes, que marcaron la puesta a punto de las Kawasaki del Deza-Box 77 Racing Team en la última cita del Campeonato de España. En Supersport 300, el título de la Kawasaki Ninja Spirit llegaba en juego, aunque con bastantes posibilidades para Antonio Torres, quien tras un fin de semana con un gran ritmo y marcando vuelta rápida en las dos carreras, no solo lo consiguió, sino que se adjudicó la tercera posición general del campeonato.

Iván Muñoz ha vivido un fin de semana de contrastes. Supo sobreponerse a una caída en los libres, pero sus ganas por remontar en carrera le llevaron a adelantarse un poco en la salida, obteniendo con ello una penalización que, sin duda, marcó sus posibilidades en carrera. Vigésimo segundo finalmente. En la segunda, tras una gran salida y primeras curvas, fue al suelo por la caída de otro piloto, sin poder remediarlo. De esta forma, ha terminado así un año complicado, pero con un gran bagaje de aprendizaje que, desde ya, está dispuesto a poner en práctica para luchar por todo el próximo año.

Iván Bolaño ha vuelto a sorprender, así como a demostrar haber tomado el pulso, y con fuerza, a la categoría. Plantando cara a la gran cantidad de pilotos mundialistas que ha encontrado en pista con ocasión del Latinoamericano, ha vuelto a liderar en ambas carreras, y ha disputado las plazas del podio de forma aplastante. La gran cantidad de toques en las últimas vueltas le ha hecho quedarse a las puertas, pero con una gran sensación, además de dos podios Kawasaki.

Uriel Hidalgo, en el circuito de casa, se ha mostrado fuerte desde el comienzo del fin de semana. En varias ocasiones lideraba la tabla de tiempos dentro del box, y como de costumbre, su buen hacer dentro y fuera de la pista le postulaba como un contrincante más en la lucha por el podio. La rivalidad del grupo le llevó a acabar noveno en la primera carrera, aunque a un suspiro del cajón. En la segunda, la mala suerte le llevó a tener un problema técnico que le sacó de la carrera antes de lo debido. Sin ser como merecía acabar el talentoso y trabajador piloto, ya se encuentra en modo 2024 con la máxima motivación y ganas de trabajar.

Tomás Marín, el piloto colombiano, ha dado un gran paso adelante en la última carrera del año. En un circuito que no conocía, ha realizado la mayor progresión de la temporada, luchando en un nutrido grupo que además se componía de pilotos del Mundial de Supersport 300. El piloto no solo ha demostrado como sobreponerse a una lesión que le sacó por bastante tiempo de la pista, sino que, además, ha progresado como piloto a base de trabajo constante, físico, con su técnico, y en pista. Guillem Erill, en Supersport Next Generation, ha cerrado el capítulo 2023 volviendo a su mejor nivel. Muy cerca de sus mejores registros en el circuito, ha disputado en ambas carreras el top diez, con una gran cantidad de pilotos del Mundial de Superbikes invitados. El catalán ha podido acabar una temporada complicada con un buen sabor de boca, aunque el resultado, duodécimo y decimotercero en ambas carreras, no refleja el gran trabajo que ha realizado, y con el que se marcha al invierno con toda la motivación para preparar el año 2024.

Inundados de buenas sensaciones así como de podios, victorias y buenos momentos, se da por finalizado este 2023 en cuanto a carreras se refiere. Aunque el trabajo para la próxima temporada comenzó hace más de un mes y, pronto, las novedades irán dándose a conocer. El trabajo en pista comenzará para de nuevo para una vez más, dar comienzo a otra temporada que desde ya, se prevé muy intensa e ilusionante.