El embalse de Iznájar, adueñado por el circuito Costa del SUP

El Embalse de Iznájar reunía este sábado a casi un centenar de deportistas de diferentes puntos de España y sus tablas de Paddle Surf para dar un comienzo inmejorable al Circuito Costa del SUP 2023. Las aguas tranquilas, la belleza del entorno natural y unas condiciones climáticas propias de primavera fueron el broche de oro para una jornada deportiva en la que el nivel de competición se mantuvo muy alto.

La Estación Náutica Lago de Andalucía, el centro de ocio y formación Alúa junto con los ayuntamientos de Iznájar, Rute y Cuevas de San Marcos se esforzaron para trazar varios recorridos que permitiesen disfrutar de los acantilados y el entorno natural maravilloso que ofrece este embalse que es el más grande de toda Andalucía.

Las categorías élite y sub 18 fueron los primeros en lanzarse al agua para realizar un recorrido de 10 kilómetros que se extendía entre las provincias de Córdoba y Málaga. Antonio Morillo y Joan García Valero se alejaron rápidamente de sus competidores y remaron solos prácticamente durante toda la carrera manteniendo un ritmo fantástico. Finalmente fue el corredor de Cádiz el que se impuso al alicantino, aunque este último logró el primer puesto de su categoría –sub 18–. Por su parte, Antonio Sudón fue adelantando posiciones a lo largo de todo el recorrido hasta alcanzar la tercera posición en la general masculina.

Ainhoa Rivas, en femenino, dominó la carrera desde el principio y su actuación le llevó al primer puesto tanto de la general como de sub 18. Su competidora y segunda en el podio fue Victoria Sánchez que continúa su evolución como deportista desde que se inicio en el SUP. María José logró la tercera posición convirtiéndose en una rival a tener en cuenta para las próximas citas del Costa del SUP. Este gran nivel se mantuvo también en la categoría amateur y sub 16 donde destacaron sobre resto, José Luis Benítez y Michelle Esteban, en amateur, y Jorge Valenzuela y Carla Ibáñez en sub 16.

Uno de los platos fuertes de esta jornada fue la carrera popular abierta a todos los públicos. Un buen número de aficionados se lanzaron al agua con sus tablas dispuestos a disfrutar de las panorámicas infinitas que ofrece este Embalse de Iznájar y compartieron su trazado de 3 kilómetros con la categoría sub 14. Si hay algo que asegura el futuro de este deporte son los más pequeños que, por otra parte, ofrecieron un gran espectáculo de deportividad y compañerismo tanto dentro como fuera del agua. Sin duda con estas perspectivas no faltarán nuevas ediciones del circuito Costa del SUP.

Finalmente, los concejales de los ayuntamientos de Iznájar, Rute y Cuevas de San Marcos se encargaron de entregar los premios a los ganadores de cada categoría poniendo punto y final a esta jornada de carreras. El Costa del SUP continuará su andadura y se trasladará hasta Sevilla el próximo 15 de abril. Las aguas del Guadalquivir recibirán a corredores internacionales en la que también será una prueba puntuable para el Euro Tour.