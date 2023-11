Doble oro andaluz para las 'balas verdes'

Magnífico fin de semana para los cordobeses del Deza-Box 77 Racing Team en el Campeonato de Andalucía de Velocidad. A pesar de las inclemencias meteorológicas, los pilotos han sabido tener paciencia, cuando había que tenerla y rematar en la carrera con dos grandes actuaciones.

Comenzando con Sergio López, que llegaba a Jerez con el liderato en el bolsillo, pero tenía que hacer un buen fin de semana para que no se le escapara. El viernes sirvió para dar los últimos retoques en su Kawasaki Ninja 600, para pasar a los cronometrados del sábado. En el primero, la pista estaba húmeda y el jienense, junto con su equipo, decidió no salir ante la previsión de seco para el segundo. En el definitivo, cogió buen ritmo para marcar el cuarto mejor registro, delante de su máximo rival. El domingo amanecía de nuevo húmeda la pista y no hizo el warm-up. Para la carrera, sin haber llovido, las condiciones eran de prácticamente seco. Sergio hizo una buena salida y, con un buen ritmo se carrera, pudo conseguir el podio y el título, el segundo en su haber tras el logrado en Supersport 300 en el 2020.

Y el que ha dado toda una sorpresa es el de Montequinto, el nuevo fichaje de las balas verdes. En la categoría de Supersport 300, que se disputaba el título a esta única carrera, el sevillano Dani Gutiérrez fue de menos a más, a pesar de encontrarse con unas condiciones de pista lejos de ser las ideales. El viernes comenzó a coger sensaciones. El sábado, en los cronometrados, pudo progresar y logró la segunda plaza entre los andaluces, así como la octava plaza en la Copa de España. En la carrera del domingo, con un ritmo propio de pilotos con más experiencia, obtuvo la quinta plaza final y el primero entre los andaluces, que lo llevó a conseguir el cetro andaluz.

Ahora la estructura califa encara la última cita del Campeonato de España ESBK, que tendrá lugar en el circuito mundialista de Montmeló los próximos 18 y 19 de noviembre.