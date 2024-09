El Deza Box 77 vuelve al podio del Mundial de Superbikes

Ronda aragonesa de infarto para el Mundial de Supersport 300 y su penúltimo fin de semana de carreras para la categoría júnior, con unas carreras impresionantes. Las jornadas del viernes y sábado estuvieron completamente marcadas por los fuertes vientos, factor que influyó de lleno en la puesta a punto de las motos. Pero el domingo, la jornada fue soleada y sin ese molesto aire, lo que propició que las carreras fuera aún más vibrantes.

Comenzando por Pepe Osuna, la progresión del fin de semana solo se puede calificar de sobresaliente. El viernes, con algunos problemas en el único libre, se tuvo que conformar con tan solo coger algo de sensaciones. Por ello, en el cronometrado, clasificó bastante más lejos de lo que, por potencial, podría haber hecho. Desde la vigesimoprimera posición, solo le quedaba pensar en la remontada, y en continuar trabajando en los warm ups para mejorar sus posibilidades para las carreras. En la primera de las mangas, el bravo piloto superó curva a curva a distintos rivales, hasta que finalizó en la octava posición. Pero si sacó algo importante de esta primera carrera, fue la segunda vuelta rápida, a tan solo una centésima de la más veloz, otorgándose así la segunda posición en parrilla para la siguiente, la del domingo. En el warm up, volvió a dar otro paso adelante en sensaciones para, tras el semáforo rojo, salir como un obús. Pero todo se detuvo en los primeros compases, por una bandera roja.

En la interrupción, con un par de retoques en la puesta a punto, el piloto se mentalizó en su objetivo, y la segunda salida se le dio mucho mejor. La lucha curva a curva fue encarnizada, llegando a liderar en varias ocasiones el numeroso grupo. Con adelantamientos que quedarán marcados para la historia, el astigitano fue labrándose el podium vuelta a vuelta, curva a curva, más decidido que nunca. Entró bajo la bandera de cuadros en un grupo delantero repleto de pilotos en las mismas milésimas, pero sobreponiéndose con una merecidísima tercera posición, a tan solo una décima de la victoria. Además, con este buen puñado de puntos, consigue escalar hasta la novena plaza en la general así como llenar su saco de motivación ante la última cita del año para el Mundial y su categoría, en su casa, en Jerez.

Iván Bolaño ha completado un fin de semana de menos a más, del que saca sensaciones agridulces. Ha conseguido marcar un ritmo similar al del grupo delantero en la carrera del domingo, pero las posiciones no han sido nada acordes con la capacidad del piloto, que está sufriendo un año muy complicado en el debut en el Mundial. El poco tiempo en pista durante el fin de semana le está pasando factura, y la falta de trabajo sobre la puesta a punto, para sentirse más cómodo, le acusa en las clasificaciones, provocando carreras muy complicadas al salir tan atrás. En la del sábado ya dio un paso adelante, finalizando vigesimosexto, y con esperanzas de más para la segunda. En la misma, progresó mucho más de lo esperado. Durante gran parte de la carrera fue capaz de mantener un ritmo similar al del grupo delantero, pero la lucha trasera le impidió remontar más, finalizando en vigesimoquinta posición pero, sobre todo, con más hambre para la última ronda.

Uriel Hidalgo, por su parte, tampoco ha completado un fin de semana fácil, aunque sí que de progresiones muy trabajadas. Una caída el viernes en el cronometrado marcó sus carreras, clasificando muy atrás tras marcar tiempos solo en dos vueltas. Además, tuvo que adaptarse, sin tiempo en pista apenas, al compuesto del neumático mundialista, muy distinto, además de a este formato tan exprés, completamente opuesto a lo que acostumbra en el nacional. En la primera de las carreras, tras la caída, y saliendo tan atrás, no pudo más que recobrar sensaciones, buscando puntos de mejora para proyectar el domingo de otra forma. Y así fue, desde el warm up, la mejoría fue notable, en capacidad de pilotaje y en tiempos. La carrera quedó marcada, también para el catalán al igual que para su compañero de equipo, por esa posición tan retrasada de parrilla, pero pudo no solo bajar sus registros, sino finalizar en la vigesimotercera posición, cerrando con mejor mentalidad el fin de semana, para poder centrarse en la luchar por lo más alto del ESBK de nuevo, para las dos últimas rondas restantes.

Tras estas dos semanas de carreras mundialistas consecutivas, ahora tocará descansar una, para afrontar las últimas cuatro, de nuevo seguidas, para cerrar la temporada 2024. Consistirán en dos seguidas del Mundial de Superbikes, para continuar con las dos últimas seguidas también del nacional, citas para las que la estructura aprovechará en los próximos días para prepararse al máximo.