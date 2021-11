Las 'balas verdes' triunfan en Jerez

El Deza-Box 77 Racing Team ha puesto broche de oro al ESBK con una victoria en la última carrera de la temporada de la mano del piloto ecijano Pepe Osuna, además de con el subcampeonato en la Ninja Spirit. Los pilotos pudieron rodar en seco desde la primera jornada con muy buenos tiempos y sensaciones. No obstante, fue a partir del sábado cuando cambió la meteorología y la lluvia fue la protagonista de los cronometrados y carreras.

Comenzando por el gran protagonista del fin de semana, Pepe Osuna se adjudicó la pole y cogió buenas sensaciones de cara a las pruebas, ya que tenía un gran ritmo tanto en seco como en mojado. En la primera carrera logró escaparse en los primeros compases, pero una bandera roja le perjudicó. En la siguiente salida había dudas de qué neumático utilizar, lo cual hizo perder el triunfo y el podio en las últimas vueltas, aunque sí lo logró en la Ninja Spirit, siendo segundo. Con todo, donde desmotó que va a ser uno de los candidatos a la victoria final el próximo año fue en la segunda carrera, donde ganó imponiendo un fuerte ritmo desde el principio. Un triunfo que le permite finalizar en la cuarta plaza final y subcampeón de la Ninja Spirit.

Antonio Torres, por su parte, dio destellos de su calidad. A pesar de no encontrarse cómodo en los cronos y salir en la vigésimo segunda plaza, el piloto remontó de forma estratosférica para ponerse en el grupo de cabeza en la primera de las carreras. Al igual que su compañero, el neumático de agua le fue muy justo al final, consiguiendo el sexto puesto y el podio entre las Kawasaki. El domingo, aunque salió sexto, no pudo mantener el ritmo de cabeza, ya que no se sentía cómodo, acabando en vigésimo primero y undécimo.

El catalán Erill volvió a dar muestras de su talento y del idilio con el Circuito de Jerez. En los libres, en seco, marcó tiempos muy rápidos, y en mojado logró una de las mejores clasificaciones en los cronometrados, firmando la cuarta plaza en Supersport en la primera carrera. Respecto a la segunda, con mucha más agua, pudo acabar séptimo, misma posición que repitió en la general.

Por último, el que dejó con la boca abierta a todo el equipo fue el actual campeón andaluz de Supersport 300, Sergio López, que hizo su primera incursión en el Nacional de Open 600. Progresando durante todo el fin de semana, en su primera carrera en agua adelantó más de diez posiciones, consiguiendo la décima plaza, y lo más importante, dejando por detrás a muchos pilotos con mucho más bagaje. En la segunda tuvo que entrar a box por un problema técnico. Aún así, decimocuarto y con buenas sensaciones para el Andaluz.