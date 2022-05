Las 'balas verdes' suman seis copas en Estoril

El equipo Deza-Box 77 Racing Team no ha podido terminar de mejor forma en tierras lusas. De nuevo, el circuito de Estoril se ha convertido en talismán, ya que, otra vez, la estructura ha conseguido seis copas que saben a gloria, y que hacen que sus dos pilotos, Pepe Osuna y Antonio Torres, ocupen la general de Superbikes Júnior. Guillem Erill, en Supersport Next Generation, ha realizado un fin de semana de menos a más. El catalán clasificó en decimosexta plaza y le faltaron unas décimas para colarse en el top ten. Pero con mejor ritmo, ya en la carrera del sábado estuvo a las puertas de hacerlo, con una undécima posición, a cuarenta milésimas del décimo, y con una clara mejoría. En la del domingo pudo realizar una mejor salida y, con un buen ritmo, logró superar rivales y colocarse octavo, de nuevo a la estela del séptimo. La próxima cita para el catalán será la carrera de casa que la tiene marcada en grande.

En Superbikes Júnior los jóvenes pilotos han dado muchas alegrías. Aunque no empezaron bien los cronometrados con una fea caída de Pepe, éste pudo recuperarse y salir a parrilla con su tercer mejor tiempo, conseguido antes de irse al suelo y tras un intenso trabajo realizado por el equipo técnico. Antonio Torres consiguió la quinta posición, con un gran ritmo que hacía presagiar una buena actuación. Iván, por su parte, mejoró ostensiblemente respecto a Cheste con la decimotercera plaza y mucho más cerca del grupo de cabeza.

La primera carrera fue una locura con hasta quince pilotos luchando por la victoria. Pepe y Antonio se batieron el cobre en las primeras posiciones, pero el astigitano pronto se vio fuera de la lucha por un problema técnico. Torres cogió el relevo y consiguió entrar a la recta de meta primero, pero dos rivales, por rebufo, lo adelantaron, consiguiendo, al fin, el tercer puesto tanto en Superbikes Júnior como en la Ninja Spirit. Iván, lastrado por una mala salida, logró un puntito con su decimoquinta plaza.

Y si en la primera hubo lucha, la segunda, de nuevo, no tuvo tregua. Pepe y Antonio estuvieron delante y lucharon por las primeras posiciones. Una última vuelta de infarto les otorgó la segunda y tercera posición del cajón respectivamente. Así, Pepe Osuna recupera el liderato y Antonio Torres se alza hasta la segunda plaza de la general, compartida con otro rival. Iván, de nuevo, no tuvo suerte, ya que otro piloto lo tocó en la primera vuelta, perdiendo unos preciosos segundos. Decimotercera plaza final y décimo entre las Kawasaki, con una clara línea ascendente que hace presagiar buenas actuaciones en el futuro. Ahora, el Nacional toma un descanso pero no lo habrá para el equipo, que en apenas tres semanas tendrá el inicio del Andaluz de velocidad en el circuito mundialista de Jerez-Ángel Nieto.