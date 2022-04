Las 'balas verdes' comienzan con fuerza

No ha podido comenzar el año de mejor forma para el Deza-Box 77 Racing Team. Las balas verdes tuvieron una gran actuación en el trazado mundialista de Jerez de la Frontera. En este sentido, hay que resaltar que los entrenamientos libres no comenzaron bien, ya que el piloto jiennense Sergio López se lesionó tras una caída en una de las curvas más rápidas del circuito. Con una pequeña fisura en el tobillo, no pudo participar en el resto de sesiones. Aún así, seguro que el bravo piloto vuelve con la fuerza que le caracteriza.

El catalán Guillem Erill estuvo in crescendo durante el fin de semana. En los libres, el equipo técnico tuvo un arduo trabajo para poner la Kawasaki Ninja 600 con el mejor setting para el piloto. En los cronometrados ya comenzó a mostrar destellos de lo que podía hacer en carrera. Con un gran ritmo, obtuvo la novena plaza en la parrilla. En carrera, una buena remontada con un ritmo infernal lo llevó hasta la tercera plaza del podio. Un éxito en su estreno con Dunlop. El domingo, a pesar de salir en primera fila, en las vueltas iniciales no se encontró cómodo y perdió varias plazas, llegando a pasar noveno. En la segunda parte de la carrera impuso, de nuevo, un ritmo infernal, que le hizo ir remontando hasta rozar el podio con una cuarta plaza muy trabajada. Con estos resultados, el catalán se marcha tercero del campeonato y, lo mejor, con muy buenas sensaciones de cara a las siguientes, además con su récord personal en la pista gaditana.

En Superbikes Júnior, los dos pilotos sevillanos estuvieron arriba en todas las sesiones. Con una séptima plaza para Pepe Osuna y novena para Antonio Torres en parrilla, los dos pilotos salieron dispuestos a darlo todo. Tras un parón por bandera roja, ambos se mantuvieron en un complicado grupo de cabeza con hasta siete pilotos. En una última vuelta de locura, Pepe consiguió la cuarta plaza final, a un suspiro del podio, en el que sí se subió en la Ninja Spirit. Antonio, por su parte, no tuvo suerte al tocarse con otro piloto cuando estaba cogiendo la cabeza. Así, se tuvo que conformar con la sexta plaza. En la segunda manga, de nuevo otra locura. En una última vuelta de infarto y con una última frenada espectacular, Antonio consiguió acabar tercer y segundo entre las Kawasaki con Pepe a milésimas de él en sexta plaza. Un campeonato que promete ser apasionante con muchas alternativas. El ESBK volverá a Cheste a mediados de abril aunque antes el equipo tiene intención de entrenar en el circuito portugués de Estoril.