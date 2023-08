Alfonso Cabello, cuarto en el Mundial de ciclismo en pista

No pudo ser. Esta vez tuvo que conformarse con la conocida como medalla de chocolate. Eso sí, recordando de donde viene, es todo un éxito. El cordobés Alfonso Cabello no ha podido alcanzar finalmente el podio en la final de la prueba del kilómetro contrarreloj en categoría C5 del Campeonato de Mundo que está celebrando durante estos en Escocia. El rambleño partía en la final desde la cuarta posición, tras una buena fase clasificatoria que le auguraba un crecimiento mayor en la final. Y lo intentó, ya que completó una actuación notable en su última pasada en el Velódromo Chris Hoy de Glasgow. No obstante, la misma no le sirvió finalmente para hacerse con la medalla, aunque consigue una más que meritoria cuarta posición.

Cabello marcó en la final un tiempo de 1.05.514, no pudiendo mejorar su tiempo de la clasificación, que fue de 1:05.234. Sin embargo, por escasas milésimas no pudo acariciar de nuevo el sabor del metal, ya que cerró el podio el belga Niels Verschaeren con 1:05.346. El oro se llevó de manera incuestionable el británico Blaine Hunt, que hizo 1:03.341, mientras que la plata final fue para el estadounidense Christopher Murphy con 1:04.766.

Sea como sea, hay que recordar que Alfonso Cabello no ha podido llegar al 100% al Mundial, siendo esta su primera prueba internacional después de dos años. Y es que, tras ser diagnosticado con Covid persistente en la Navidad del 2021, el de La Rambla ha sufrido notablemente, viéndose obligado a renunciar a la cita mundialista del pasado año, y siendo el Campeonato de España del pasado mes de junio su primera gran prueba desde hacía meses. Por tanto, otro avance en su recuperación, con una cuarta plaza y un tiempo que le invita a soñar de nuevo con la medalla para los próximos Juegos Paralímpicos.

Con todo, hay que decir que su participación no queda ahí, ya que el cordobés tratará de alcanzar igualmente la presea en la prueba contrarreloj por equipos en la que participará con el resto de componentes de la selección nacional.