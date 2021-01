Pablo Alfaro: "Debemos sacarle el 100% a lo que tenemos"

Otra prueba en el horizonte. Ésta de mayor envergadura si cabe, al tratarse de uno de los grandes aspirantes a estar en la siguiente fase de la competición y teniendo en cuenta que queda una jornada menos de margen. Así, el Córdoba viaja este domingo a la cancha del UCAM Murcia, en un duelo directo en la zona alta del Grupo IV-B. Eso sí, después de una racha inmaculada, la entidad levantina llega tras dos derrotas seguidas en liga que le han hecho perder el liderato. Por ello, Pablo Alfaro ha querido puntualizar en rueda de prensa que “cuando los equipos no andan en su mejor momento, siempre se trabaja y se es consciente de ello, y siempre se trabaja más para revertir la situación”, aunque “nunca se sabe” cómo se va a desarrollar el encuentro.

“El UCAM en su casa sí que se ha mostrado fuerte hasta ahora, es cierto que ha perdido un partido, pero logicamente esperamos un rival que va a competir de tú a tú y que va a querer ser fuerte en casa”, ha precisado el técnico, recalcando a su vez que van “con la idea de mantener nuestra fortaleza de visitantes, que es una de las cosas que nos está haciendo estar donde estamos”.

Pese a que las jornadas siguen sucediéndose, el preparador maño no da una relevancia especial a esa estrechez en el margen de error, asegurando que “ningún equipo va a ganar todos los partidos, hay que ser conscientes de ello”, puesto que “los equipos que tienen menos recursos te contrarrestan con otro tipo de argumentos y ahora estamos viendo los resultados, que son justísimos”. Por tanto, Alfaro reivindica que deben seguir su camino, “siendo el equipo que somos, no dando concesiones a los rivales y compitiendo con todos nuestros argumentos, que los tenemos”, y “debemos que sacarle el 100% a lo que tenemos”, puesto que “no nos podemos conformar con el 80%, porque ahí no somos tan fuertes”.

En lo que respecta a la presión que se pueda generar, el entrenador blanquiverde subraya que “este año es muy extraño, porque la gente no puede acompañarnos en el estadio, y eso siempre es una ventaja y más en esta categoría, que no hay tantos equipos ni con la masa social ni con el escenario que tenemos nosotros aquí, y esa ventaja la pierdes”, matizando a su vez que “la presión la tenemos que tener interiormente cada uno de nosotros, y que nos exijamos estar lo más arriba es lo más normal por el club en el que estamos”.

Sobre el partido ha dicho que se miden “dos equipos que estamos arriba, que el que consiga sumar da otro pasito hacia delante” y que “vamos con la intención de ser nosotros los que sumemos y vamos con esas ganas”, tratando de que “dentro del respeto, el Córdoba dé su mayor potencial, para ello trabajamos”. Un choque que también será clave para los cordobesistas, que también han caído dos veces consecutivas (una en Copa y otra en liga) en los duelos más recientes. Un trabajo en el que hay que “diagnosticar el por qué sucede tanto lo bueno como lo malo. Saber que hay errores que no debemos cometer y saber que la línea que seguíamos es la correcta”, ya que “todos podemos errar, pero que los errores te lleven a la corrección rápido. No analizar demasiado, porque así es como no se progresa”.

Sobre el mercado, Alfaro ha admitido que “el cuerpo técnicos estamos en contacto permanente, y estos días más, con la dirección deportiva” e “intentamos dar la soluciones, tanto a los chicos que pueden salir como a los que pueden llegar”, recordando que “no va a haber muchos (movimientos), pero sí se necesita algunas posiciones que tengamos características que ahora no tenemos tanto, a sabiendas de que los objetivos que tiene el Córdoba también los tienen otros equipos”. Así, sobre Alberto Ródenas, el último fichaje invernal hasta la fecha y que hoy ya se ha ejercitado con la plantilla, ha expuesto que “es un delantero sub 23, tiene toda su carrera deportiva por delante, y ya ha tenido experiencias en equipos de esta categoría importantes. Puede jugar, sobre todo, en la posición de delantero centro y en la media punta; tiene una estatura importante y ha venido en el peso correcto”.