Lucía Moral luchará por el oro en el Europeo sub 19

Medalla asegurada, aunque buscará otra corona continental. La cordobesa Lucía Moral ha logrado clasificarse para la final del Campeonato de Europa de fútbol en categoría sub 19, que se está disputando en Bélgica, por lo que tratará de revalidar ese triunfo que ya consiguió en julio del pasado año, entonces siendo un año menor que la mayoría de las componentes de la selección. En efecto, España ha conseguido ese billete tras un partidazo de alto calibre disputado ante Países Bajos, y en el que ambas escuadras propusieron un alto ritmo de partido desde el pitido inicial. Sin embargo, fueron las españolas las que golpearon primero. Fiamma cabeceó al segundo palo un centro de Corrales que sacó como pudo la guardameta Liefting. El rechace lo cazó de manera ágil dentro del área Júlia Bartel para abrir el marcador a los 12 minutos.

Tras el tanto, se vino una inmediata reacción neerlandesa. El equipo dirigido por Roos Kwakkenbos se lanzó al ataque y llegó a doblegar momentáneamente a España que aguantó con galones. Tras el paso de la tormenta naranja, el combinado nacional se hizo, de nuevo, con el dominio de la pelota y tuvo ocasiones de todos los colores, sobre todo, a través del saque de esquina, donde Países Bajos sufrió de lo lindo. En la segunda mitad, el conjunto tulipán quemó sus naves en busca del empate, pero no les fue suficiente. España supo sufrir por tramos del partido con una férrea defensa y disfrutando en ataque con un juego vistoso con el que también se generaron ocasiones. Fiamma estrelló el balón en el palo y Carla Camacho hizo sudar a la portera neerlandesa.

La cordobesa del Atlético de Madrid tuvo minutos en el tramo decisivo, pues salió en el 83' en sustitución de Camacho. Y vivió los momentos de mayor sufrimiento para España que, a falta de cinco minutos para el final, vio como la colegiada decretaba penalti de Silvia Lloris sobre la recién incorporada al terreno de juego, Lacroix. No obstante, Txell Font se hizo grande bajo palos y evitó el empate rival. Sin duda, sin sufrimiento no hay gloria y la selección sub 19 la buscará el próximo domingo 30 de julio a las 17:30 la corona continental. La gran final tendrá lugar en Den Dreef, estadio donde España ha disputado dos partidos. El rival saldrá del otro duelo de semifinales entre Francia y Alemania, que se disputa a partir de las 20:30.