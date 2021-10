Keko Rosano, destituido del banquillo pontano

Abre la veda. La figura del entrenador siempre es la más discutida cuando los resultados no terminan de llegar. De hecho, los técnicos son los primeros en decir adiós a su puesto y durante una temporada no son pocos los que terminan despidiéndose de su puesto. Tanto es así que, a pesar de vencer en la última jornada ante el Cartaya, la directiva del Salerm Puente Genil ha decidido prescindir de los servicios de Keko Rosano, ya que la filosofía que plasmaba el primer equipo sobre el verde no era la idónea, además de que los puntos cosechados en esta primera parte de Tercera RFEF no son los suficientes para una plantilla que debería estar peleando por la zona cabecera del Grupo X. Gracias a esto, la cúpula del club pontano actualmente busca un sustituto para un puesto que, según adelanta Pablo Mansilla, periodista de Onda Mezquita, podría ser el ex entrenador blanquiverde Rafa Navarro, Juan Ramón Martín o Juanmi Puentenueva.

"El club decide prescindir de las funciones de Keko Rosano como entrenador del Salerm Puente Genil. Muchas gracias por estos meses de trabajo en nuestra entidad. Te deseamos la mejor de las suertes en tus futuros proyectos", así despide el club pontano al que fue hasta el día de hoy entrenador de la primera plantilla. Rosano aterrizó este verano al equipo cordobés con la intención de ubicarlo en los primeros puestos del Grupo X de Tercera RFEF, aunque finalmente no fue así. A pesar de que consiguió vencer en la última cita liguera disputada ante el Cartaya, es cierto que el Salerm Puente Genil no se ha sentido cómodo en ningún momento de la actual campaña, siendo un equipo que no ha conseguido una regularidad óptima en cuanto a resultados se refiere e incluso está situado en la zona media de la tabla clasificatoria. Todo ello ha llevado a la directiva pontana a decidir que el técnico gaditano no siguiese al frente de su plantel.

Ahora toca un nuevo baile de nombres. De hecho, Pablo Mansilla, periodista de Onda Mezquita, adelanta en su cuenta personal de Twitter que ya hay dos protagonistas sobre la mesa. Primeramente, tanto Juanmi Puentenueva como Juan Ramón Marín podrían ser los mejores colocados, pero la opción de Rafa Navarro, ex entrenador del Córdoba en una etapa pasada, también gusta. Sin embargo, tocará esperar para saber quién dirigirá al Salerm Puente Genil durante la próxima jornada regular.