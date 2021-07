Iván Henares, polivalencia para el Ciudad de Lucena

El mercado se vuelve a mover de cara a una pretemporada que ya se empieza a asomar en el horizonte. Tanto es así que el Ciudad de Lucena se ha hecho con uno de los jugadores más destacados de la campaña pasada mientras vestía la camiseta del Salerm Puente Genil y jugaba bajo las órdenes de Diego Caro, actual técnico del Córdoba B. La entidad lucentina ha anunciado que Iván Henares se enfundará la elástica celeste durante la próxima temporada en la nueva Tercera RFEF -quinta categoría a nivel nacional-. Por su parte, el club pontano ha comunicado que tanto Christian López como Diego Canty han rechazado la oferta de renovación que le ha ofrecido la directiva, mientras que el Pozoblanco ha conseguido retener a Valentín Morales, además de incorporar Carlos Javier Castillejo Sánchez -más conocido como Puyi-.

Un fichaje de total garantías tras conocer todas las bajas que cosechará para la próxima temporada en la quinta categoría del fútbol español. El Ciudad de Lucena ya planifica una nueva campaña y deberá confeccionar un plantel idóneo para unos hermanos Carrasco que intentarán mantener la línea conseguida en los dos últimos años, que no es otra que llevar al club a lo más alto de la tabla clasificatoria. Para ello, la entidad lucentina ha conseguido atar a uno de los mediocentros con mayor polivalencia y nivel de toda la categoría. Tanto es así que Iván Henares ha firmado por el equipo celeste y se convierte en la quinta incorporación tras David España, Brian Triviño, Jesús Navajas y Javi Cuenca. Aun así, el trabajo para la dirección deportiva seguirá su curso, ya que tiene la obligación de paliar las salidas de Álex Lázaro, Adri Soto, Pablo Gallardo, Víctor Morillo, Guille Roldán, Juan Delgado o Michael Conejero.

Por otro lado, el resto de equipos cordobeses que componen esta Tercera RFEF se siguen moviendo a excepción del Córdoba B donde tan solo se ha confirmado que Diego Caro dirigirá el timón desde el banquillo. Por su parte, el Salerm Puente Genil ha anunciado que tanto Christian López como Diego Canty no continuarán vistiendo la elástica rojilla tras no alcanzar un acuerdo en la oferta de renovación propuesta por el club pontano. A su vez, el Pozoblanco también sigue con su particular carrera con el objetivo de confeccionar el mejor plantel posible para seguir consolidándose en esta categoría. Gracias a esto, la entidad pozoalbense ha comunicado que Valentín Morales ha ampliado su vinculación con el primer equipo cordobés, así como la incorporación de Puyi que se une a la de Tommy Montenegro para otorgar una mayor pólvora al ataque pedrocheño.