Fran Cruz pone fin a su etapa en Extremadura

Era cuestión de tiempo. Siguen produciéndose las bajas en el Extremadura UD, y la última confirmada ha sido la del cordobés Fran Cruz. De hecho, ha sido el propio central el que ha anunciado su salida, a través de un comunicado en sus redes sociales donde se despide de la entidad azulgrana en la que ha competido durante las últimas cuatro campañas, pasando de la Segunda División en el curso 2018-19, a estar actualmente compitiendo en la Primera RFEF.

Y es que las últimas campañas del cuadro extremeño han estado marcadas profundamente por los problemas económicos, que han sido precisamente los que han ocasionado ese hundimiento a nivel deportivo. El futbolista se ha mantenido siempre fiel junto al resto de sus compañeros, pese a los impagos que acumula la plantilla desde hace ya varios meses. Se preveía una posible inyección de capital con el fin de rescatar la economía del club, el cual no llegó finalmente y todo parece abocado a su disolución. De momento, los jugadores están siendo los primeros en salir. Y en este caso le ha tocado a Cruz, que todo indica acabará en la Cultural Leonesa.

De este modo, el cordobés, que fue partícipe del ascenso a Primera con la blanquiverde junto a su hermano Bernardo (actual central del equipo califa), y que ha pasado por otros clubes como Mirandés, Llagostera o Lorca, expone en su comunicado que se va "con el corazón lleno de buenos momentos. Hace tres años que llegamos aquí y, desde el primer momento, nos habéis acogido como en casa. Nació mi segunda hija y nos llevamos, con ellas, un poquito de ADN extremeño”, dirigiéndose igualmente a la afición "a la que doy las gracias por el respeto que siempre me han tenido y por estar ahí en todo momento a pesar de lo vivido. Me hubiese gustado otro fin y otra despedida, pero las circunstancias no lo han permitido”.