Sueños de Copa para el fútbol modesto

El Centro Cultural Cortijo de Miraflores de Marbella acogió la presentación de las nuevas ediciones de la Copa RFAF y Copa de Andalucía, cuyas fases finales en formato de Final Four se disputarán en Marbella. Por un lado, en la Copa RFAF estarán los ocho mejores equipos de Tercera División que no lograron el ascenso a la Segunda RFEF (cuatro del grupo IX y cuatro equipos del grupo X) que jugarán una fase previa, a ida y vuelta, en la que se decidirán los cuatro conjuntos que disputarán la ronda final en la localidad malagueña. Los dos finalistas se asegurarán plaza en la Copa RFEF. La Final Four de la Copa RFAF será del 3 al 5 de septiembre.

Los participantes cordobeses en esta competición serán el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil, quienes se verán las caras con el Xerez, El Palo, CD Torreperogil, UD Torredonjimeno, Utrera y Juventud Torremolinos.

Por su parte, la Copa de Andalucía estará compuesta por equipos de División de Honor y Primera Andaluza Senior. Su sistema será exactamente el mismo que el de la Copa RFAF. Ocho equipos en fase previa, divididos en cuatro clubes del Grupo 1 y otros tantos del Grupo 2. Los ganadores viajarán hasta Marbella entre el 10 y 12 de septiembre y lucharán por estar en la Copa del Rey. El sueño de poder llegar a enfrentarse a un equipo de Primera División. La gran novedad para este año en la Copa de Andalucía es la entrada en competición de los equipos de Primera Andaluza Sénior, que disputarán una previa de copa provincial. Los representantes provinciales en este caso serán el Montilla CF y Atlético Espeleño, junto a CD Guadalcacín, Chiclana CF, CD Rincón, Atarfe Industrial y Begíjar CF.

El presidente de la RFAF, Pablo Lozano, se ha mostrado muy orgulloso de que "la casa del fútbol nacional sea también la casa del fútbol andaluz". Lozano recalcó que estas competiciones son el sueño de los clubes de categorías inferiores de poder luchar por metas más altas. Además, se mostró muy satisfecho con un formato de torneo que "ya es ejemplo para toda España". Manuel Cardeña, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, señaló que Marbella ha colaborado "para convertir al fútbol modesto, en fútbol de primer nivel" y agradeció a la RFAF la confianza depositada para invertir en deporte en la ciudad.