El último servicio de un quinteto de lujo

Como todo en la vida, los ciclos van llevando al cambio, y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no se libra de ello. Si primero fue la plantilla de cordobeses la que ilusionó a toda una ciudad con el ascenso, la renovación de esta fue la que llevó a la capital califal a establecerse como un equipo a tener en cuenta en Primera División. Nombres como los de Prieto, Ricardo, Saura, Caio o Shimizu, que perdurarán en la historia como parte de la plantilla que luchó, hasta el último momento, por tratar de estar en esta ilusionante temporada tanto en la Copa de España como en el play off por el título de Primera División. Ahora ha llegado el momento de decirles adiós, después de que el club anunciase que no permanecerían en la dinámica blanquiverde para la próxima temporada.

Hay que remontarse hasta el verano de 2020 para recordar la llegada de Alfonso Prieto al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Lo haría de la mano de otros dos jugadores que ahora dicen adiós: Alberto Saura y Ricardo Mayor, aunque el guardameta sería el último en anunciarse, completando así los seis fichajes que se realizaron en ese mercado estival. Rápidamente se convertiría en el portero titular de la escuadra califal, realizando paradas salvadoras que aseguraron la permanencia del equipo en Primera División. Tras completar un total de 30 encuentros en su primera campaña como blanquiverde, la dirección deportiva siguió confiando en el guardameta madrileño y prorrogaron su contrato por un año más. Durante esta campaña, la portería se ha ido alternando entre el propio Alfonso y Cristian, completando así un total de 16 encuentros, 13 de ellos como titular. De esta manera, el portero dice adiós al Córdoba Patrimonio de la Humanidad después de haber defendido la elástica blanquiverde en un total de 46 encuentros, siendo uno de los nombres más destacados durante este periodo.

Al igual que ocurriese con Alfonso Prieto, Ricardo Mayor fue otra de las incorporaciones cerradas en el verano de 2020 para tratar de afianzar la permanencia en la cumbre del fútbol sala español. La segunda temporada del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en Primera División supuso un cambio de paradigma, y Ricardo fue emblema de ello. Procedente de ElPozo Murcia, el ala-cierre se incorporó a la dinámica califal en calidad de cedido, después de lograr ser campeón de Europa con la selección española sub-19. Pese a tener tan solo 22 años, el murciano se convirtió en una pieza clave para el funcionamiento del equipo, completando un total de 33 encuentros y anotando dos goles. Tras ello, Ricardo volvió a ElPozo Murcia al haberse completado el año de cesión estipulado, aunque el Córdoba Patrimonio de la Humanidad decidió volver a traer prestado al jugador por una temporada más en la que, pese a haber disputado menos encuentros que el año pasado, ha anotado siete tantos. Ahora, tras dos temporadas como blanquiverde, volverá a la escuadra charcutera, después de dejar huella en Córdoba.

El tercero en discordia de los fichajes de 2020 que dirá adiós es, quizás, una de las bajas más dolorosas para la afición del conjunto cordobés. Alberto Saura pone punto final a su andadura como blanquiverde después de consagrarse como el auténtico goleador del equipo califal. Tras llegar en ese mismo verano de 2020, Saura pronto se haría con la titularidad como pívot, disputando a lo largo de la temporada 33 partidos y anotando 22 tantos, cifras que le llevaron hasta la Selección Española siendo así el primer internacional que aporta el Córdoba Patrimonio de la Humanidad al combinado nacional. Tras ello, Saura permaneció en el conjunto califal por una temporada más, aunque las lesiones, en este caso, no han acompañado y han mermado en su rendimiento. Una fascitis plantar en diciembre le apartó durante varios meses del 40x20, aunque eso no le ha impedido acabar disputando un total de 22 partidos en esta campaña, anotando 9 goles. Otro de los grandes nombres del equipo que dirá adiós tras esta temporada.

Y si la temporada pasada fue idílica para Alberto Saura, esta lo ha sido para el otro pívot del equipo, Kazuya Shimizu. El nipón, que llegó al equipo en enero de 2020, ha completado una temporada prácticamente perfecta en el ámbito ofensivo, convirtiéndose en el máximo artillero del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Su primera mitad de temporada le sirvió para adaptarse al equipo, pero ya dejó clara su calidad anotando cuatro goles en diez partidos disputados. La pasada campaña, por otro lado, no fue tan resolutiva en términos anotadores, aunque sí en cuanto a minutos disputados. Con cinco tantos en 34 partidos, el japonés firmó una contundente temporada para, ya en la 2021-22, dar el salto definitivo. Pese a haber disputado menos encuentros que el año pasado (24), Shimizu ha logrado encontrar un gran ritmo anotador, convirtiéndose así en el máximo goleador del equipo en esta temporada con 16 tantos en su haber. Ahora, tras el nacimiento de su hijo, el japonés volverá a su país de origen para estar más cerca de su familia y reencontrarse con el fútbol sala nipón.

Por último, el quinto jugador que dirá adiós tras el último encuentro de la temporada será el ala carioca Caio César. Llegó al equipo junto con Shimizu en el mercado invernal de 2020, y poco a poco se fue ganando la confianza de Josan González gracias a su talentosa zurda. Completando un total de 19 partidos y anotando un tanto, el brasileño fue una pieza relevante en la rotación durante los primeros meses, ayudando a lograr esa ansiada permanencia en Primera División. Ya en la presente temporada, el ala ha logrado aumentar sus registros, marcado cuatro dianas en los 25 partidos disputados, y aportando su grano de arena a una temporada tan de ensueño como ha sido la actual para el conjunto dirigido por Josan González.