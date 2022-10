La redención ante un Xota en horas bajas

El busca de la gloria perdida. O mejor dicho, del sendero aún no encontrado. Y todo ello, por si fuera poco, en terreno muy hostil. Duelo en las antípodas de la tranquilidad, pues la tempestad es lo que caracteriza a ambos conjuntos. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad viaja este próximo viernes a Pamplona para medirse a un Xota FS en un encuentro directo por escapar de la zona roja de la clasificación. Y es que ambos planteles se encuentran muy lejos de los objetivos marcados al inicio de la temporada, pues han protagonizado los dos arranques de competición más atropellados de toda la Primera División. Por tanto, un choque de necesidades abiertas. Es claro que el reto de ambos pasa por conseguir los tres puntos, ya no por orgullo o ansias de victorias, sino por mera supervivencia.

De este modo, los blanquiverdes visitan el Pabellón de Anaitasuna, una de las canchas más duras de toda la máxima categoría, para medirse a un plantel histórico y con galones dentro de la élite del fútbol sala español. De hecho, el cuadro de Josan González todavía no ha ganado nunca en dicha pista desde su aterrizaje en Primera, por lo que la dificultad añadida supone también un valor mental, el gran hándicap a derribar por los cordobeses. Eso sí, los precedentes más recientes otorgan cierta esperanza, ya que los navarros todavía no han conseguido sumar ninguna victoria, ni ante su público ni lejos de éste. Una situación similar a la del Córdoba Patrimonio, ya que ambos se posicionan como los dos únicos equipos que aún no han podido saborear el triunfo en este arranque liguero.

Sea como sea, lo cierto es que Xota sigue manteniendo la misma seña de identidad que no hace mucho le permitió estar en las quinielas de la lucha por los títulos. La de un equipo sólido y al que es muy difícil generarle ocasiones. Sin embargo, en la época más reciente le está costando sacar partido de esa regularidad, que es como se puede definir al cuadro de Imanol Arregui, que tan solo ha encajado 14 goles en sus cinco primeros compromisos, estableciéndose como una de las mejores defensas de la categoría, aunque, por el contrario, únicamente ha visto puerta en 12, siendo uno de los peores ataques. Hay regularidad pero no solvencia para sacar los encuentros adelante, pues todos ellos se han resuelto con marcados muy ajustados.

Respecto a la plantilla, la continuidad fija el rumbo competitivo de la entidad, y en la misma, a día de hoy, sobresalen Dani Zurdo y el capitán Roberto Martil, dos de los jugadores con más galones dentro del equipo y que han firmado cada uno tres dianas en este arranque liguero. Un equipo que apenas se movió en el mercado, más allá de la incorporación del argentino Andrés Geraghty, pero que sí que perdió piezas importantes como Raúl Rocha o Bynho. Con todo, la entidad sigue manteniendo armas muy peligrosas como Fabinho, Linhares o Juninho, además de los ya mencionados. Mucho en juego en un duelo que debe servir para encontrar la redención.