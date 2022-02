Mercado LNFS: consulta los movimientos de los rivales del Córdoba Patrimonio

Un nuevo mercado invernal ha finalizado para la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Los equipos que componen la Primera División han hecho una serie de movimientos en busca de conseguir los objetivos propuestos a lo largo de la segunda vuelta del campeonato regular. Estos clubes ya no tendrán la posibilidad de realizar más movimientos en sus plantillas hasta la próxima ventana FIFA de traspasos, una vez concluya la campaña 2021-22, por lo que estas son las armas que tienen los respectivos entrenadores hasta finalizar la actual temporada. Una ventana de fichajes que ha sido protagonizada por el Manzanares FS a pesar de realizar tan solo tres incorporaciones, mientras que varias salidas pueden mermar a partir de ahora el nivel del Viña Albali Valdepeñas.

En lo que respecta a la provincia califal, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha tenido un mercado invernal tranquilo al contrario que muchos equipos de la LNFS. La entidad blanquiverde tan solo ha cedido a su canterano Pedro al Mengíbar de Segunda División, aunque también trabaja para la renovación de Jesulito -aún no está concretada su continuidad a pesar de no haber salido en esta ventana-, mientras que el FC Barcelona, ElPozo Murcia, Levante UD FS, Xota FS -el cuadro navarro ha renovado a Toni Escribano- y Jaén Paraíso Interior son los únicos clubes que no han realizado ningún movimiento. Por su parte, Industrias Santa Coloma ha dado la baja a Nando Torres, Ribera Navarra ha hecho lo propio con Kadinho, Jimbee Cartagena ha incorporado a Peru y ha renovado a su técnico Duda, y, por último, el Inter Movistar ha fichado a Machado y Guilhermao.

Por otro lado, ha habido equipos que han sido los principales activos de esta ventana. El Manzanares ha realizado tres incorporaciones de nivel que le permitirán luchar por la permanencia en la segunda parte de la temporada regular. El conjunto dirigido por Luis Alonso ha logrado fichar a Raúl Campos, internacional procedente del Palma Futsal, y Fits -jugador conocido por defender la elástica del Benfica-, además de lograr la cesión de Antonio Navarro para la portería. Por su parte, el Fútbol Emotion Zaragoza también ha sido protagonista, merced a la incorporación de Gaby Ramírez, Sergio Barona, Carlos García y Bruno Lacovino, mientras que no continuarán defendiendo la elástica maña Javi Alonso, Dian Luka y Alberto Inés.

Entretanto y por la zona de arriba, al Viña Albali Valdepeñas se le han escapado tres activos fundamentales a lo largo de esta primera parte de la temporada como son Xavi Cols, Chino y Catela, aunque también han incorporado a Gabriel Ribero e Ivi, este último de un Real Betis que solo ha sufrido esta baja, mientras que ha incorporado a Jackson Van Riel y Alisson Neves y ha renovado a Raúl Jiménez. A pesar de la marcha de Raúl Campos, el Palma Futsal se ha reforzado con Neguinho y Nando Torres y, por último, el Burela ha fichado a Shunta, ha dado la baja a Nevi y ha renovado a Renato. Un mercado invernal un tanto movido, pero donde los equipos que están luchando por la permanencia han sido reforzados muy positivamente.