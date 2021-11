La magia de Caio sobresale en un Córdoba líder

No podía falta el gran premio semanal. Por tercera jornada consecutiva, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad vuelve a colarse entre los más destacados de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Es el eco individual del sobresaliente trabajo colectivo del actual líder de la máxima categoría nacional. Primero fue Pablo del Moral, luego Zequi y ahora es Caio César el que se ha metido por derecho propio en el quinteto ideal de la cuarta jornada de competición. No es para menos, ya que el cierre brasileño firmó una tarde para el recuerdo en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre, donde anotó dos de los cinco goles del conjunto blanquiverde en la victoria sobre Industrias Santa Coloma que otorgaba, además, el liderato a los cordobeses. Los mejores en lo general y en lo particular. El estado de forma, tanto físico como anímico, sigue siendo excelente para una plantilla que disfruta jugando al abrigo de un feudo entregado.

En concreto, Caio fue el que abrió y cerró la exhibición califal. En efecto, el brasileño inauguró el electrónico para los suyos a los dos minutos de partido, culminando a placer un excelente pase de Jesús Rodríguez. Pero no solo en el apartado ofensivo sobresalió su figura, pues el futbolista, como suele ser habitual, trabajó a destajo en defensa para contener las acometidas del que sigue siendo el equipo más peligroso en ataque de toda la Primera División. Así, ya con el triunfo en el bolsillo y la satisfacción de otra tarde de emoción y alegría, el cierre quiso poner la guinda a su actuación completando el quinto de los blanquiverdes y su particular doblete en una excelente pared con Ricardo, tras la cual se internó hacia el área del Santa Coloma y la picó magníficamente para terminar de desatar la locura de Vista Alegre.

Es más, sus dos goles han quedado igualmente grabados en otros dos de los reconocimientos semanales de la LNFS. Y es que la jugada que dio lugar al primer tanto del Córdoba Patrimonio ha sido decretada como la mejor de la semana en la LNFS, al tiempo que la segunda diana se ha colocado como el cuarto mejor gol de la jornada, aupando aún más alto la excepcional definición del cierre brasileño. Una semana inolvidable para él a título individual y que ha tenido como recompensa, ya no solo todos los reconocimientos mencionados, sino un hito histórico para la entidad del cual ya forma parte.

Y es que Caio ya avisó tras su incorporación de última al equipo que había vuelto a firmar con la entidad cordobesista porque le atraía el proyecto, mostrando a su vez una clara ambición que querer pelear por algo más que la permanencia. Al término del partido subrayó estar “muy contento”, no solo “por la victoria” sino porque están “jugando muy bien”. “Son tres puntos muy importantes para nosotros”, recalcó el futbolista, quien hizo hincapié en que “es muy diferente jugar con nuestra gente” y espera “ver más lleno Vista Alegre”, puesto que “nos aporta muchísimo y con nuestra afición es muy difícil que nos ganen aquí”.