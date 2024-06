Lolo Vinos y su salida del Córdoba Patrimonio: “Es un error perder la identidad de Córdoba”

De unas semanas hasta ahora, la actualidad del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha dado mucho que hablar. La entidad blanquiverde es la que más movimientos está generando en el deporte cordobés, tanto de salida como de entrada. Y eso que, más allá de las bajas que se conocieron hace algunas semanas, la plantilla sigue sin modificarse oficialmente. Pero lo cierto es que la entidad está viviendo un verano ajetreado, con multitud de cambios que pueden hacer tambalear la estructura del club. De momento eso es innegable, ya que se han ido varias piezas que habían propiciado solidez al proyecto, y ahora el objetivo es que los nuevos integrantes permitan hacer crecer ese propósito. Pero lo cierto es que abandonan la entidad pesos pesados de los últimos años como Josan González, el director deportivo Rafa García y el técnico del filial Lolo Vinos, entre otros.

El preparador del primer equipo decidió poner fin a su etapa de blanquiverde, al contar con ofertas de mayor rango y admitió en su última rueda de prensa que iba a “intentar arreglarme la parte económica de mi vida”. El técnico pontano estuvo acompañado durante su despedida por Rafa García, persona muy vinculada a Josan desde su aterrizaje en el club y que ha sido una parte significativa en los proyectos recientes del equipo. Sin embargo, éste ya no estuvo durante la presentación de Emanuel Santoro, que ha sido el elegido para tomar las riendas del primer equipo. El argentino ha reconocido que el proyecto tendrá continuidad de lo trabajado con el pontanés, y estará acompañado en el cuerpo técnico por el barcelonés Ferrán Plana como ayudante, además Facundo Vergara, como preparador físico, y Cristian Monteiro, como entrenador de porteros.

El propio García Román, durante la presentación del nuevo técnico, reconoció que “tenía claro que Ema Santoro iba a ser el entrenador del primer equipo desde que Josan ha decidido que iba a dar un paso al lado y emprender otro proceso. A partir de ahí, hay gente que no quiere asumir otro rol en el club y decide irse”, en relación tanto de García como de Vinos. Precisamente sobre esas declaraciones, el exentrenador del filial afirma a Cordópolis que él no se marcha del club, sino que “me dice el presidente que no cuenta conmigo. No ha sido de mutuo acuerdo. El club ha decidido prescindir de mí”, al tiempo admite desconocer “a qué se refiere el presidente”, ya que “yo no he tenido la oportunidad de asumir otro rol puesto que han prescidido de mis servicios”.

Paralelamente, Rafa García no ha hecho declaraciones públicas sobre su salida, aunque sí dejó un mensaje curioso en sus redes sociales horas antes de la presentación de Santoro como nuevo preparador del primer equipo cordobés.

"Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se convierte en un circo'. Proverbio turco — Rafa Garcia 🇪🇸 🇳🇬🇪🇦 (@RafaGarcia1975) June 3, 2024

Asimismo, Vinos también puntualiza que considera “un error” la salida tanto de Josan González como de Rafa García, ya que cree que “siempre se ha destacado la importancia de la identidad de gente de Córdoba, y ya no va haber nadie, ni siquiera el entrenador del filial”. Y es que, al menos tras lo confirmado hasta la fecha, el ADN local se ha perdido notablemente dentro del club, con la marcha del propio técnico del filial y del primer equipo, además del director deportivo. Asimismo, hay que decir que el Bujalance, nuevo plantel de Lolo Vinos, ya ha notificado hasta tres incorporaciones de jugadores del segundo equipo blanquiverde.

Finalmente, sobre su nueva andadura en el club rojillo, Lolo Vinos afirma que afronta el reto “con mucha ilusión y con la idea de aspirar a estar lo más arriba posible en la clasificación. Bujalance es un club ambicioso y no se puede pensar en otra cosa”.