Lau Fernández, un año más en el Deportivo Córdoba

El Cajasur Deportivo Córdoba y Laura Fernández han alcanzado un acuerdo para la continuidad de la jugadora cordobesa, que sumará en la 2021-22 su séptima temporada consecutiva con la elástica blanquiverde, una trayectoria que la ha convertido en un pilar fundamental en la trayectoria reciente del club, ya incluso cuando militaba en Primera Andaluza.

La propia Lau asegura que "no ha sido para nada difícil acordar esta renovación; yo tengo buena relación con el club, suelo contar con minutos, estoy bastante contenta con las compañeras, con el entrenador y con la directiva, y confío en que tengamos un equipo competitivo para la próxima temporada y continuar en la misma línea que el año pasado".

La '7' cajista valora la apuesta por la continuidad del proyecto comandado por Juanma Cubero, ya que considera que "los últimos años, con Juanma, el equipo ha ido de menos a más; hemos ido asentando su forma de juego, y en ese sentido las jugadoras lo tenemos bastante claro. Por tanto, una temporada más con él servirá para asentar los conceptos que ya teníamos y mejorar ciertos detalles que se podrían pulir y ciertos errores que a lo mejor nos han costado puntos, pero siempre es más fácil afrontar un nuevo año cuando el entrenador es el mismo que cuando llega uno nuevo, tiene que conocer a toda la plantilla, impone su sistema de juego, sus estrategias... y aparte, creo que Cubero lo ha hecho muy bien estos años, consiguiendo llevar al equipo a lo más alto, ganando la liga a pesar de quedarnos la espina de la fase de ascenso, pero si la directiva consigue reunir un equipo igual de competitivo que el año pasado estoy segura de que vamos a llegar lejos".

Con miras al próximo curso, Lau es consciente de que el sueño de la Primera División sigue ahí, aunque recalca que "no es que sólo valga el ascenso, pero es verdad que cuando tú vas en una línea ascendente, lo lógico es que termines culminando con tu objetivo, que era el ascenso, y por supuesto nadie puede decirnos que no hiciéramos una buena temporada; lo que pasa es que el objetivo mínimo es repetir al menos lo conseguido el año pasado. Todo lo que venga de más, bueno es".

En cuanto a lo que espera a nivel individual, admite que le gustaría "seguir rindiendo por lo menos como lo he estado haciendo estos últimos años; creo que cada año he ido cogiendo cositas de compañeras y de entrenadores, y al final creo que con los años se va mejorando un poquito. Me quedo con que en los momentos malos no sólo se pierde, sino que también se aprende, y seguramente si tenemos que vivir situaciones importantes como pudiera ser otro play off yo personalmente confío en afrontarlo de otra manera después de haberlo vivido, y es que la experiencia te da muchas cosas para aprender".